  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

خدمات شرکت اتوبوسرانی در روز قدس

خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای، از خدمات‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی به شرکت‌کنندگان در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، خبر داد.

بر این اساس، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای آرامش خاطر و رفاه حال شرکت‌کنندگان در این مراسم که روز جمعه ۲۲ اسفندماه در محل دانشگاه تهران برگزار می‌شود، از ساعت ۸:۳۰ صبح از مبادی زیر اقدام به جابه‌جایی شهروندان گرامی می‌نماید:

چهارراه تهرانپارس – یافت‌آباد - میدان خراسان - پایانه خاوران - شهرک شهید بروجردی - شهرک شهید محلاتی - میدان رسالت - میدان نبوت - ابوذر – نازی‌آباد – میدان راه آهن - شهرک شهید باقری- تهرانسر – فلکه دوم صادقیه - دولت‌آباد- میدان شهرری

لازم به ذکر است، در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان به مبادی اولیه، بازگردانده خواهند شد.

سيد اسد رجبی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها