فدراسیون بولینگ و بیلیارد خواستار تعلیق رژیم صهیونیستی و آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه هاشم اسکندری راد رئیس فدراسیون ایران آمده است:
جناب آقای مبارک الخیارین،
ریاست محترم فدراسیون بین المللی بیلیارد و اسنوکر (IBSF)؛
این نامه را از دل ایران مینویسیم، در میان دفاع و زیر صدای مهیب موشکهای دشمن که بر شهرهای ما فرود میآید. فدراسیون بولینگ و ورزشهای بیلیاردی جمهوری اسلامی ایران (BBFIR)، با اندوه عمیق اما ارادهای نیرومند، به جامعه بینالمللی خطاب میکند تا به تهاجم بیرحمانه رژیم صهیونیستی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پرده بردارد.
این درگیری تنها یک اختلاف ژئوپولیتیکی نیست؛ بلکه یک حمله بیسابقه به حرمت آموزش، ایمنی دانشآموزان و نوجوانان بیگناه و تمامی سازمانها و نهادها، بخشهای مدنی و دولتی ما است. بمبارانهای اخیر تهران و استانهای مختلف که منجر به شهادت رهبری حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید علی خامنهای گردید، نقاب از چهره مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بینالملل برداشت و آنها را به شدت بیآبرو کرد.
طبق دادههای تأییدشده از سوی سازمانهای ملی و بینالمللی، این اقدام تجاوزگرانه تاکنون جان هزاران انسان بیدفاع و بیگناه را گرفته، هزاران نفر دیگر را مجروح کرده و ۲۰ مدرسه و همچنین هزاران ساختمان دولتی، غیردولتی و مسکونی را بهطور کامل تخریب کرده است.
علاوه بر این، این حملات خسارات زیادی به زیرساختهای ورزشی و تأسیسات ما وارد کردهاند که روزگاری پناهگاههایی برای صلح و توسعه بودند. از جمله مکانهای آسیبدیده میتوان به ساختمان اداری فدراسیون بولینگ و و ورزشهای بیلیاردی و سالن آکادمی بیلیارد و همچنین ساختمان کمپ آموزشی بازیکنان ملی ما اشاره کرد که همگی دچار تخریب شدید ساختمانی شدهاند.
فدراسیون بولینگ و ورزشهای بیلیاردی جمهوری اسلامی ایران بهطور رسمی خواستار تعلیق فوری رژیم صهیونیستی اسرائیل از تمامی فعالیتهای ورزشی قارهای و بینالمللی است. رژیمی که مدارس را بمباران میکند و ورزشکاران دانشآموز را میکشد، جایی در جامعه جهانی ورزش که بر مبنای دوستی، همبستگی و رقابت سالم بنا شده است، ندارد. با این حال، رژیم جنایتکار صهیونیستی اسرائیل و ایالات متحده این فرصت را از این جوانان ورزشکار سلب کردهاند.
مسئولیت این وضعیت بهطور کامل متوجه متجاوزانی است که جنگ را به جای ورزش و تخریب را به جای توسعه انتخاب کردهاند. حتی هنگام نوشتن این نامه در زیر سایه موشکها، تعهد ما به سرزمینمان غیرقابل شکستن است. ما خاموش نخواهیم ماند. از جنابعالی و تمام سازمانهای بینالمللی میخواهیم که در سمت درست تاریخ قرار گیرند و صدای ورزشکاران و مردم ملتی که مورد حمله و تهاجم تروریسم دولتی قرار گرفتهاند، باشند.
ما منتظر اقدام قاطع و رهبری اخلاقی شما در محکوم کردن این اعمال بربرمنشانه هستیم.
