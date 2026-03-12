تامین آب اضطراری ۳۰ روستا و ۲ شهر قشم در پی حمله به تاسیسات آب قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه‌ پور با اعلام خبر تخریب یکی از آب‌ شیرین‌ کن‌ های استراتژیک قشم بر اثر حملات دشمن، اظهار داشت: به منظور جبران خلل ایجاد شده در شبکه توزیع، تامین ۷ هزار مترمکعب آب از منابع جایگزین برای ۳۰ روستا و ۲ شهر این جزیره به‌ صورت اضطراری در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به ابعاد فنی این حادثه تصریح کرد: در پی این حملات، تاسیسات آب‌شیرین‌کن تولید آب و برق قشم با ظرفیت تولید ۱۲ هزار مترمکعب که وظیفه تامین آب پایدار جمعیت ۴۰ هزار نفری منطقه را بر عهده داشت، دچار تخریب شده است.

حمزه‌ پور افزود: تیم‌ های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب بلافاصله وارد عمل شده و جهت اتصال به منابع جدید، عملیات لوله‌ گذاری به طول بیش از یک کیلومتر و بازسازی یک باب ایستگاه پمپاژ را آغاز کرده‌اند تا حداقل نیاز آبی مردم منطقه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تامین شود.

مدیرعامل آبفای هرمزگان با محکومیت هدف قرار دادن زیرساخت‌ ها، خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا با زیر پا گذاشتن تمامی قواعد بین‌المللی و حمله به تاسیسات آب‌ رسانی، نشان دادند که از سر استیصال به تخریب زیرساخت‌ هایی روی آورده‌ اند که مستقیماً با زندگی و معیشت مردم در ارتباط است.

وی در پایان تاکید کرد که خادمان مردم در شرکت آب و فاضلاب، علیرغم شرایط جنگی و تهدیدات موجود، به‌صورت شبانه‌ روزی و بی‌ وقفه در سنگر خدمت‌ رسانی حضور دارند تا مردم با کمترین چالش در حوزه تامین آب مواجه شوند.