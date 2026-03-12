اذعان رژیم صهیونیستی به زخمی شدن ۲۷۴۵ نفر در حملات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، تشکیلات موسوم به وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اذعان کرد که تاکنون ۲۷۴۵ مجروح به بیمارستان ها در سرزمین های اشغالی منتقل شده‌اند که ۱۷۹ نفر مربوط به حملات شب گذشته بوده است.

بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان چهارشنبه شب سرزمین های اشغالی را هدف یکی از سنگین ترین حملات از آغاز جنگ تا کنون قرار دادند.

آمار منتشر شده از سوی رژیم صهیونیستی در حالی است که رسانه ها و ناظران معتقدند که آمار واقعی بسیار بیشتر از اعداد و ارقام منتشر شده است و رژیم اشغالگر سانسورهای شدیدی را در خصوص آمار واقعی کشته ها و زخمی ها اعمال می کند.