همبستگی مردم و ضرورت حفظ آرامش اجتماعی در کشور

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: این روزها نشانه‌های متعددی از همدلی و همبستگی میان مردم در نقاط مختلف کشور دیده می‌شود. بسیاری از ناظران معتقدند جامعه ایران در چنین مقاطعی بیش از هر زمان دیگری به اهمیت همراهی و انسجام اجتماعی برای عبور از چالش‌ها توجه نشان می‌دهد.

همزمان با این شرایط، حضور و همراهی اقشار مختلف مردم در صحنه‌های اجتماعی و عمومی، جلوه‌ای از روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری جمعی را به نمایش گذاشته است؛ فضایی که از نگاه برخی فعالان فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به تقویت آرامش عمومی و افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه کمک کند.

حضور پرشور مردم نقشه‌های دشمن را خنثی می‌کند

حجت‌الاسلام محسن هادیان، مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با اشاره به شرایط حساس کنونی انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز انقلاب اسلامی در مرحله‌ای مهم و حساس قرار دارد و دشمنان همچنان در تلاش هستند با روش‌های مختلف از جمله جنگ رسانه‌ای و فضای مجازی به اهداف خود برسند.

مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به برخی حوادث ماه‌های گذشته گفت: متأسفانه در مقاطعی برخی از جوانان تحت تأثیر فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای قرار گرفتند و با تحریک عوامل وابسته به دشمن وارد برخی تحرکات شدند، اما با روشنگری‌های صورت گرفته و حضور به‌موقع نیروهای مردمی، بسیج و نیروهای انتظامی و نظامی، این توطئه‌ها خنثی شد.

وی با بیان اینکه دشمنان همچنان از تلاش برای ایجاد آشوب در کشور ناامید نشده‌اند، افزود: آنان با فراخوان‌های مختلف تلاش می‌کنند برخی افراد را برای حضور در خیابان‌ها تحریک کنند، اما تجربه نشان داده است که حضور آگاهانه و هوشمندانه مردم همواره نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشته است.

مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: حضور مردم در صحنه، به‌ویژه در قالب تجمع‌های خانوادگی و صمیمی در محلات، نشانه بلوغ و آگاهی ملت ایران است و این حضور پرشور، روحیه همبستگی و انسجام اجتماعی را تقویت می‌کند.

وی تأکید کرد: هرچه حضور مردم در صحنه بیشتر و پررنگ‌تر باشد، دشمنان جرأت تحرک و سوءاستفاده پیدا نخواهند کرد و این حضور می‌تواند تمامی برنامه‌ها و نقشه‌های آنان را خنثی کند.

هادیان همچنین با اشاره به اهمیت صبر و استقامت در برابر فشارها و توطئه‌ها گفت: در چنین شرایطی، برنده این میدان کسی است که توان تحمل و ایستادگی بیشتری داشته باشد و ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که ملتی مقاوم و پایدار هستند.

مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: با حفظ وحدت، حضور آگاهانه مردم و تبعیت از رهبری، انقلاب اسلامی با قدرت مسیر خود را ادامه خواهد داد و ملت ایران همچنان در دفاع از آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی در صحنه حضور خواهند داشت.

انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای موجب شادی همه اقشار جامعه است

کاظم اکبرزاده، رئیس کانون مداحان و شاعران آئینی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، این انتخاب را «ذخیره‌ای الهی» و مایه‌ی مسرت و امید همه‌ی اقشار مردم به‌ویژه ذاکران و ستایشگران اهل بیت دانست.

رئیس کانون مداحان و شاعران آئینی خراسان رضوی بیان کرد: در این شرایط حساس و سرنوشت‌ساز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شایسته رهبر جدیدمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای از سوی مجلس خبرگان رهبری که ایشان را به عنوان ذخیره‌ای الهی معرفی کردند، بسیار مهم و موجب مسرت و شادی همه‌ی اقشار جامعه و به‌ویژه ذاکران اهل بیت است.

وی افزود: وظیفه‌ ما در این برهه‌ی حساس، دفاع و پشتیبانی جانانه از رهبر عزیزمان است. ستایشگران و ذاکران اهل بیت همواره در همه صحنه‌ها حضور فعال داشته و مدافع انقلاب و رهبری بوده‌اند و یقیناً از این پس نیز با قدرت بیشتری پای دفاع از انقلاب و ولایت خواهند ایستاد.

اکبرزاده گفت: امیدواریم در این سنگر مهم، به‌عنوان ستایشگران و مداحان اهل بیت، بتوانیم وظیفه‌ی خود را به بهترین شکل ادا کرده و در مسیر حمایت از انقلاب و رهبری ثابت قدم بمانیم.

انتخاب رهبر جدید «کشف ولی‌فقیه» توسط خبرگان است

حجت‌الاسلام محسن هادیان، مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی، با اشاره به انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخاب رهبر در نظام ولایت فقیه به معنای «کشف ولی‌فقیه» است و پس از اعلام این انتخاب، محبت و پذیرش او در دل مردم قرار می‌گیرد.

مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی که بر مبنای ولایت فقیه اداره می‌شود، پس از شهادت یا رحلت ولی‌فقیه یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس خبرگان رهبری تعیین رهبر بعدی است.

وی افزود: جمهوری اسلامی در گذشته نیز چنین تجربه‌ای را داشته است؛ پس از رحلت امام خمینی(ره) نگرانی‌هایی درباره آینده انقلاب وجود داشت و دشمنان نیز طمع کرده بودند، اما با تصمیم به‌موقع مجلس خبرگان، رهبر انقلاب انتخاب شد و مسیر انقلاب ادامه یافت.

هادیان ادامه داد: پس از شهادت رهبر انقلاب نیز مردم دوباره با نگرانی‌هایی مواجه شدند، به‌ویژه در شرایطی که کشور در مقطع حساسی قرار دارد و تهدیدات خارجی و داخلی وجود دارد. به گفته وی، در چنین شرایطی حتی برگزاری جلسه حضوری مجلس خبرگان نیز دشوار بود، اما اعضای این مجلس وظیفه خود را به‌خوبی انجام دادند.

مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه انتخاب رهبر در نظام ولایت فقیه صرفاً یک رأی‌گیری معمولی میان چند گزینه نیست، گفت: آنچه در این نظام رخ می‌دهد «کشف ولی‌فقیه» است؛ یعنی فقهای مجلس خبرگان با بررسی‌های لازم فردی را که واجد شرایط رهبری است کشف و به مردم معرفی می‌کنند.

وی بیان کرد: از لحظه اعلام انتخاب حضرت آیت‌الله امام مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انقلاب، می‌توان مشاهده کرد که مردم با علاقه و اشتیاق نام و تصویر ایشان را مطرح می‌کنند و این نشان‌دهنده همان کشف خبرگان و قرار گرفتن محبت ولی‌فقیه در دل مردم است.

هادیان تصریح کرد: ممکن است پیش از این نیز مردم نام فرزند رهبر انقلاب را شنیده باشند، اما پس از انتخاب به‌عنوان رهبر، علاقه و توجه بیشتری نسبت به ایشان در جامعه شکل می‌گیرد که این امر نتیجه همان کشف ولی‌فقیه توسط خبرگان است.

مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی تأکید کرد: امروز وظیفه ملت ایران این است که در سریع‌ترین زمان ممکن بیعت خود را به هر شکل ممکن، چه در گفتار و چه در عمل، اعلام کنند تا دشمنان نظام بیش از پیش مأیوس شوند و جمهوری اسلامی با استحکام بیشتری مسیر خود را ادامه دهد.

حفظ همبستگی اجتماعی و تقویت گفت‌وگو و همدلی میان مردم، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های جامعه در مواجهه با شرایط دشوار به شمار می‌رود. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده است که مشارکت و همراهی مردم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از مقاطع حساس داشته باشد.

از همین رو، بسیاری از فعالان اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت تقویت روحیه همدلی، توجه به منافع جمعی و پرهیز از اختلاف‌افکنی تأکید می‌کنند؛ مسیری که به اعتقاد آنان می‌تواند زمینه‌ساز حفظ آرامش اجتماعی و تقویت انسجام ملی در جامعه باشد.