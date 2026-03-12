به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی، رئیس پلیس راهور استان قم عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران ، جزئیات کامل محدودیت‌های ترافیکی که از صبح روز جمعه بیست و دوم اسفند ماه، همزمان با برگزاری مراسم باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم اجرا خواهد شد را تشریح کرد.



وی با اشاره به اینکه این محدودیت‌ها از حرم مطهر حضرت معصومه (س) آغاز و تا مصلی قدس ادامه خواهد داشت، از شهروندان درخواست کرد تا با همکاری پلیس راهور، زمینه را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم فراهم آورند.



بر اساس اعلام رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای خیابان معلم از تقاطع ناشران به سمت تقاطع شهدا، بلوار شهید منتظری از دوربرگردان منتظری به سمت تقاطع حجتیه، بلوار منتظری از دوربرگردان پل نیروگاه به سمت میدان فلسطین و همچنین محدوده پل قطار، بلوار امین از ابتدای بلوار جمهوری به سمت میدان جانبازان، خیابان دورشهر از تقاطع جعفر طیار به سمت میدان جانبازان، خیابان رسالت از تقاطع جعفر طیار به سمت پل بلوار امین، دسترسی‌های فرعی تمامی کوچه‌ها، فرعی‌ها و دسترسی‌های منتهی به خیابان شهدا و خیابان معلم نیز مسدود خواهند بود.



سرهنگ صدفی همچنین تاکید کرد: پس از پایان مراسم و در شب قدر، توقف هرگونه وسیله نقلیه در مسیرهای تعیین شده برای راهپیمایی، به ویژه در خیابان شهدا، محدوده میدان جانبازان، بلوار نیایش و میدان فلسطین، ممنوع است.



وی هشدار داد:خودروها و موتورسیکلت‌هایی که در این مسیرها متوقف شوند، بلافاصله توسط جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهند شد.



رئیس پلیس راهور استان قم ضمن اولویت‌بخشی به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی برای سهولت تردد و کاهش بار ترافیکی، به رانندگانی که ناگزیر به استفاده از خودروی شخصی هستند، توصیه کرد از پارکینگ‌های مشخص شده در نزدیکی مصلی، از جمله پارکینگ مصلی، پارکینگ بهار و پارکینگ شهید کاظمی استفاده کنند که این اقدامات با هدف تسهیل تردد و اطمینان از برگزاری روان و منظم مراسم روز قدس صورت می‌گیرد.