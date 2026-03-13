خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: هنوز ساعت رسمی آغاز راهپیمایی فرا نرسیده بود که خیابان‌های منتهی به میدان‌های اصلی شهرهای مازندران آرام آرام از جمعیت پر می‌شد. بسیاری از مردم از ساعات اولیه صبح خود را به محل برگزاری رسانده بودند؛ گویی قرار نبود لحظه‌ای از این حضور تاریخی را از دست بدهند.

پیر و جوان، زن و مرد، خانواده‌ها و گروه‌های دانش‌آموزی، همگی آمده بودند تا در روزی که به نام دفاع از فلسطین شناخته می‌شود، صدای خود را بلندتر از همیشه به گوش جهان برسانند.

راهپیمایی روز جهانی قدس در مازندران امسال حال و هوای متفاوتی دارد؛ نخستین راهپیمایی قدس که در فراق رهبر شهید برگزار می‌شود و همین موضوع باعث شده بسیاری از شرکت‌کنندگان علاوه بر پرچم فلسطین و پلاکاردهای ضد صهیونیستی، تصاویر رهبر شهید را نیز در دست داشته باشند، چهره‌های بسیاری در میان جمعیت دیده می‌شد که عکس‌هایی از او را بالا گرفته بودند؛ گویی در کنار محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی، می‌خواهند گویند مسیر مقاومت همچنان ادامه دارد.

آمدیم تا با رهبر شهید تجدید میثاق کنیم

در میان جمعیت، بانویی میانسال با چادری مشکی و عکسی از رهبر شهید در دست ایستاده بود. او هر چند لحظه یک بار تصویر را بالاتر می‌برد و همراه با جمعیت شعار می‌داد: «مرگ بر اسرائیل». وقتی از او درباره دلیل حضورش پرسیده می‌شود، می‌گوید: «ما آمدیم تا با رهبر شهیدمان تجدید میثاق کنیم و بگوییم راهت ادامه دارد. دشمن خیال نکند با ترور و جنایت می‌تواند این ملت را از مسیرش برگرداند.»

جمعیت لحظه به لحظه بیشتر می‌شد و خیابان‌ها رنگ پرچم‌های ایران و فلسطین به خود گرفته بود. صدای شعارها در فضا می‌پیچید؛ «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و شعارهایی که گاه با نام رهبر انقلاب گره می‌خورد.

جوانان به همراه خیل جمعیت با صدای بلند فریاد می‌زنند: «خامنه‌ای رهبر است، وارث پیغمبر است». این شعار همواره توسط جمعیت طنین‌انداز می شود.

آنچه بیش از هر چیز در این راهپیمایی به چشم می‌آمد، حضور گسترده نسل جوان بود؛ نوجوانان و جوانانی که بسیاری از آنها متولد دهه هشتاد و نود هستند. آنها با پرچم‌های فلسطین، سربندهای مقاومت و پلاکاردهایی با شعارهای ضد صهیونیستی در صف‌های جلو حرکت می‌کردند. بعضی از آنها گروهی آمده بودند؛ با لباس‌های هماهنگ یا پرچم‌هایی که روی دوش انداخته بودند.

قدس باید آزاد شود

یکی از این نوجوانان که پرچم بزرگی از فلسطین را در دست داشت، می‌گفت: «ما نسل جدید انقلاب هستیم. آمده‌ایم بگوییم راه مقاومت ادامه دارد. قدس باید آزاد شود.»

حضور خانواده‌ها نیز در این راهپیمایی پررنگ است. مادرانی که دست کودکان خود را گرفته و در کنار هم قدم برمی‌دارند. بعضی از کودکان پلاکاردهایی کوچک در دست دارند که روی آن نوشته شده بود «قدس آزاد خواهد شد». همچنین پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده «جنگ را آسان شروع کردید اما پایان آن با ما است». پدران نیز در کنار فرزندان خود شعار می‌دهند و فضای راهپیمایی را به صحنه‌ای خانوادگی و در عین حال سیاسی تبدیل کرده بودند.

در طول مسیر راهپیمایی، مردم بارها جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. شعارها بیشتر به حملات اخیر و کشته شدن مردم بی‌گناه اشاره دارد. شرکت‌کنندگان معتقد هستند که اقدامات آمریکا و اسرائیل در منطقه و حمله به ایران اسلامی نمونه‌ای از همان سیاست‌های خشونت‌آمیز و سلطه‌طلبانه‌ای است که سال‌ها علیه ملت‌های منطقه اعمال شده است.

انتقام سخت از متجاوزان بگیریم

یکی از شرکت‌کنندگان که پلاکاردی با مضمون محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل در دست داشت، می‌گفت: «ما امروز آمده‌ایم تا بگوییم این جنایت‌ها را فراموش نمی‌کنیم خون شهیدان و رهبر شهید پایمال نمی‌شود و باید انتقام سخت از متجاوزان گرفت.

فریاد مرگ بر اسراییل زیر شلیک گلوله

در بهشهر یکی از شهرهای شرق مازندران، لحظاتی کوتاه سامانه‌های پدافندی فعال شدند و دشمن آمریکایی صهیونیستی سایت تاریخی صفی آباد را برای دومین بار مورد حمله قرار داد و صدای مهیبی در شهر پیچید اما این اتفاق هم هیچ خللی در جریان راهپیمایی ایجاد نکرد و مردم همچنان به حرکت خود ادامه دادند و حتی شعارهایشان بلندتر شد. گویی همان لحظه فرصتی تازه برای تأکید بر مواضعشان پیدا کرده بودند.

در همان دقایق، جمعیت با صدایی رسا فریاد می‌زد: «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا». شعارها نه‌تنها قطع نشد بلکه پرشورتر از قبل ادامه پیدا کرد.

یکی از جوانان حاضر در راهپیمایی می‌گفت: ما از هیچ تهدیدی نمی‌ترسیم. این حضور یعنی اینکه مردم ایران همچنان پای آرمان‌هایشان ایستاده‌اند.

مردم از گروه‌ها و قشرهای مختلف در کنار هم حرکت می‌کردند. کارگران، دانشجویان، کسبه بازار، فرهنگیان و حتی مسافرانی که این روزها در استان حضور دارند، در کنار یکدیگر شعار و فریاد استکبارستیزی سر می دهند.

در مسیر راهپیمایی، غرفه‌هایی نیز برای توزیع پرچم فلسطین و پلاکاردهای حمایتی برپا شده بود. کودکان با شوق پرچم‌ها را در دست می‌گرفتند و همراه خانواده‌هایشان در جمعیت حرکت می‌کردند.

یکی از نکات قابل توجه، حضور پررنگ بانوان در این راهپیمایی است بسیاری از آنها با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید یا پلاکاردهایی در حمایت از مردم فلسطین در صف‌های جلو حرکت می‌کردند، آنها با صدای بلند شعار می‌دادند و دیگران را همراهی می‌کردند.

قدس مسأله اول جهان است

یکی از بانوان شرکت‌کننده می‌گفت: قدس فقط مسئله فلسطین نیست؛ مسئله همه مسلمانان و همه انسان‌های آزاده است. ما امروز آمده‌ایم تا بگوییم این آرمان زنده است.

شعارها، پرچم‌ها و تصاویر بالا رفته در دست مردم، همگی پیامی مشترک داشتند؛ پیامی که در میان جمعیت بارها تکرار شد: قدس فراموش نشده است.

حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی

آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت روز جهانی قدس اظهار کرد: روز قدس امسال ویژگی‌های فراوانی دارد و به همین جهت حضور مردم در مراسم راهپیمایی روز قدس چشمگیر است.

وی افزود: نخست اینکه امروز در شرایط جنگ با کسانی قرار داریم که غاصب قدس هستند و مسئله فلسطین بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و توجه ملت‌های مسلمان است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران ادامه داد: از سوی دیگر در غم از دست دادن رهبر شهید خود هستیم که همواره بر اهمیت قدس، روز قدس و راهپیمایی این روز تأکید داشتند و همواره مردم را به حضور گسترده در این حرکت بزرگ اسلامی دعوت می‌کردند.و شاید همین جمله کوتاه بهترین توصیف برای حال و هوای راهپیمایی امسال باشد؛ مردمی که آمده بودند تا بار دیگر بگویند: ای قدس، تو را می‌خوانیم.