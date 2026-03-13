قرائیان: تصادف خودروی سواری در سمنان ۳ فوتی برجای گذاشت

پژمان قرائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز جمعه تصادف یک خودروی پژو پارس با تیر برق به اورژانس سمنان اطلاع داده شد، تاکید کرد: ماموران اورژانس و امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: این تصادف در مقابل ورزشگاه ولایت سمنان رخ داد و ماموران اورژانس در بدو رسیدن به صحنه دریافتند که سه نفر در دم جان خود را از دست داده اند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه این سه نفر قبل از رسیدن اورژانس به دلیل شدت جرحات جان خود را از دست دادند، گفت: این تصادف یک مصدوم نبر برجای گذاشت.

قرائیان از انتقال این مصدوم به بیمارستان کوثر خبر داد و ابراز کرد: این فرد هم اکنون در حال دریافت خدمات درمانی است.