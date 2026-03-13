۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۰۳

درخواست رئیس سازمان نظام پزشکی از رزمندگان دلاور کشور

درخواست رئیس سازمان نظام پزشکی از رزمندگان دلاور کشور

رئیس سازمان نظام پزشکی به تخریب انبار دارو و شیر خشک توسط وحوش صهیونیستی واکنش نشان داد و از رزمندگان کشورمان خواست نیازمندیهای افسران و رهبران دشمن را هدف قرار دهند.

محمد رئیس زاده رییس سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به هدف قرار دادن انبار دارو و شیرخشک توسط سربازان وحشی آمریکایی صهیونیستی گفت: متاسفانه دشمن زبون و لئیم ،انبار شیرخشک و داروهای بیماران صعب العلاج کشورمان را هدف قرار داد و از آنجا که در این مورد خاص نمی توان مقابله به مثل کرد، پیشنهاد می‌شود نیازمندیهای افسران و رهبران دشمن هنگام ترس را هدف قرار دهید.

محمد رضازاده

