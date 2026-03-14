۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۴۸

اردوغان: ترکیه وارد جنگ علیه ایران نخواهد شد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، تاکید کرد که ترکیه وارد جنگ جاری اسرائیل و آمریکا علیه ایران نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اردوغان روز جمعه گفت که ترکیه وارد جنگ جاری بین ایران، (رژیم) اسرائیل و آمریکا نخواهد شد و درعین حال بر آمادگی کشورش برای مقابله با همه تهدیدات تاکید کرد.

اظهارات اردوغان پس از رهگیری سومین موشک بالستیک شلیک شده به سمت ترکیه صورت گرفت.

وی اشاره کرد که کشورش تمام اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از هرگونه تهدید علیه حریم هوایی خود، درست مانند آنچه شب گذشته رخ داد، انجام می دهد.

اردوغان در یک ضیافت افطار افزود که اولویت اصلی دور نگه داشتن ترکیه از این درگیری است.

پیش از این، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شلیک هرگونه موشک به سمت ترکیه را تکذیب کرده و تاکید کرده بودند که تهران هیچ حمله ای از این نوع علیه کشور دوست و همسایه انجام نداده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پیشتر به نقش رژیم اسرائیل در چنین حملاتی با هدف منحرف کردن افکار عمومی و تضعیف روابط خوب بین ایران و همسایگانش اشاره کرده بود.

    • اذرگون IR ۰۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      ایران چیکار داره به ترکیه که موشک پرتاب کنه به طرف ترکیه ،خدا لعنت ورسوا کنه این شیطان صفتان رو ،ودروغهاشون رو اشکار کنه
    • IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      امریکا می خو اهد جنگ را به کشورهای همسایه شیفت کند و خود و صهیونیستها را کنار بکشد ترکیه باید از فرصت دو بهره ببرد اول با اتکا به مردم پرشور خود امریکا را از کشورش بیرون کند دوم به کمک ایران در اتصال عراق به لبنان بیاید امروز روز کندن غده سرطانی اسرائیل است
    • Mohsen PH ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      مواظب این اردوغان باشید!
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      شر منطقه اسراییله هر دفعه مثل گرگ می ره سراغ یه کشور .واگرنه بقیه کشورهای منطقه هیچ جنگ وخصومتی باهم ندارن

