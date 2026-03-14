اردوغان: ترکیه وارد جنگ علیه ایران نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اردوغان روز جمعه گفت که ترکیه وارد جنگ جاری بین ایران، (رژیم) اسرائیل و آمریکا نخواهد شد و درعین حال بر آمادگی کشورش برای مقابله با همه تهدیدات تاکید کرد.

اظهارات اردوغان پس از رهگیری سومین موشک بالستیک شلیک شده به سمت ترکیه صورت گرفت.

وی اشاره کرد که کشورش تمام اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از هرگونه تهدید علیه حریم هوایی خود، درست مانند آنچه شب گذشته رخ داد، انجام می دهد.

اردوغان در یک ضیافت افطار افزود که اولویت اصلی دور نگه داشتن ترکیه از این درگیری است.

پیش از این، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شلیک هرگونه موشک به سمت ترکیه را تکذیب کرده و تاکید کرده بودند که تهران هیچ حمله ای از این نوع علیه کشور دوست و همسایه انجام نداده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پیشتر به نقش رژیم اسرائیل در چنین حملاتی با هدف منحرف کردن افکار عمومی و تضعیف روابط خوب بین ایران و همسایگانش اشاره کرده بود.