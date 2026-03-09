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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴

پزشکیان: آماده رفع سوء تفاهم درباره ادعای حملات موشکی به ترکیه هستیم

پزشکیان: آماده رفع سوء تفاهم درباره ادعای حملات موشکی به ترکیه هستیم

رئیس جمهوری کشورمان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ترکیه گفت: آماده رفع سوء تفاهم ها درباره ادعای حملات موشکی از ایران به ترکیه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شامگاه دوشنبه در یک گفتگوی تلفنی در مورد تحولات منطقه پس از تجاوز نظامی آمریکایی و رژیم صهیونیستی علیه ایران و آثار و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن گفتگو کردند.

رئیس‌جمهور کشورمان با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا برای اختلاف افکنی میان جمهوری اسلامی ایران با همسایگانش و اتهام زنی های رسانه های وابسته به آنها مبنی بر انجام حملات موشکی از سوی جمهوری اسلامی ایران به کشور دوست و برادر ترکیه، گفت؛ جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای کاهش تنش در منطقه اعلام کرده است، مشروط بر آنکه حریم هوایی، خاک و آب‌های همسایگان ما برای حمله به مردم ایران مورد استفاده قرار نگیرد.

رجب طیب اردوغان در این گفتگوی تلفنی بار دیگر شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت و نسبت به شهادت تعداد قابل توجهی از مردم بی گناه بخصوص کودکان مظلوم مدرسه میناب ابراز تاسف و همدردی کرد.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه برای آیت الله مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران آرزوی موفقیت کرد.

اردوغان در ادامه با اشاره به تداوم تلاش های دولت ترکیه برای کاهش تنش ها در منطقه تاکید کرد: ما در هر فرصتی اعلام کرده ایم که مداخله در امور ایران غیر قابل پذیرش است و افزایش تنش میان کشورهای منطقه نیز به نفع منافع کشورهای همسایه و همچنین منافع بلند مدت ایران نیست.

رئیس جمهور ترکیه خاطر نشان کرد: ما هرگز به مقابله با ایران به هیچ وجه فکر نمی کنیم و شرایط سخت حاکم بر ایران را درک می کنیم و آماده ایم تا حد امکان و توان دولت ترکیه برای کاهش تنش ها در منطقه مشارکت داشته باشیم.

اردوغان افزود: در این برهه، بیش از هر زمان دیگری به گشودن درهای دیپلماسی نیاز است.

رئیس جمهور کشورمان نیز از مواضع کشور دوست و برادر ترکیه و تلاش های این کشور در راستای تحقق صلح و آرامش در منطقه و همچنین ابراز همدردی و تسلیت دولت این کشور در خصوص شهادت رهبر عالیقدر و جمعی از مردم بی گناه کشورمان، قدردانی کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد برای رفع سوء تفاهم مبنی بر ادعای حملات موشکی از سوی ایران به ترکیه، تیم مشترکی برای بررسی ادعاهای کشورها و رژیم های متخاصم با ایران ایجاد شود تا همواره روابط دو کشور دوست و برادر تحت تاثیر پروپاگاندهای خبری قرار نگیرد.

کد مطلب 6770533

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    نظرات

    • IR ۰۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۱۹
      0 3
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      ترکیه نترس جانم ما با کسی کاری نداریم نه جنگ طلبیم نه جنگجو ما از خودمان مردممان دفاع میکنیم از هر کجا به ما آسیب وارد شود همون نجا را میکوبیم بزرگوار اینا همش کار اون دشمنان کودکخوار هستند اینا شایعات هستند بزرگوار شما که عاقلید الا ماشاالله می‌بینید تروریست کیه کودک کش کیه کی به کی حمله میکنه رهبرش شهید میکنه کودکانش شهید میکنه مردمشون شهید میکنه بچه شیر خواران شهید میکنه با مادر نه بزرگوار واقع بینانه به مسعله فکر کن ما عصاب مناسب نداریم به هرکی جوابگو باشیم طرف به دشمن ما مکان میده مارا موشک با
    • IR ۰۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۱۹
      0 3
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      طرف کشوری به دشمن مکان میده جا مید دشمن از اونجا به ما حمله میکنه خوب دیگه مسلمه دیگه جانم تو ام باشی همون جارا با خاک یکسان میکنی ما با کشوری مشگلی نداریم همه همسایگانشان هستند ولی متاسفانه به دشمن جای پایگاه اجازه دادن ماهم همون جا را خواهیم زد قربان نگران نباش ما پیروز هستیم جانم فدای رهبر عزیزم و بزرگوارم
    • US ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۱۹
      8 4
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      ترکیه با عضویت بر ناتو ایران رو زیاد تهدید کرد! در فضای مجازی گنده گویی ها ی اردوغان و فیدان موجود هست! حتی آمادگی به جنگ هم کردند!! به فکر بازدارندگی باشید
    • IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۱۹
      8 5
      پاسخ
      سو تفاهم در کار نیست . باکو و ترکیه به دلیل داشتن پایکاههای آمریکا و اسراییل حتما در جنگ علیه کشورمان نقش دارند
    • اذرگون IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۱۹
      1 2
      پاسخ
      ایران کاری به کشورهای همسایه قبلا نداشته ونباید داشته باشد ،ولی متاسفانه وقتی از پایگاها ،حریم هوایی وغیره کشورهای همسایه به ایران حمله می شود ایران در این شرایط چاره ای جز دفاع ندارداز طرف امریکا واسرائیل به ایران حمله شده ودر اولین روز جنگ رهبر ودانش اموزان شهید ،شدند ،رهبران جهان تلاششان رو بکنند که اتش بس انجام بشه که این جنگ به نفع هیچ کس نیست
    • اذرگون IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۱۹
      2 2
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      ایران کاری به کشورهای همسایه ندارد ودلیلی هم ندارد که با کشورهای همسایه،مشکل داشته باشد ،متاسفانه در این شرایط جنگی ایران مجبور به دفاع هست ،در مذاکرات هم ایران از مذاکرات بدش نمی امد ولی متاسفانه دوبار در وسط مذاکرات به ایران حمله شد شاید اسرائیل دوست ندارد که این مذاکرات بین امریکا وایران به نتایجی برسد
    • محمد IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۱۹
      5 6
      پاسخ
      ترکیه و آذربایجان برادران ما هستند.

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