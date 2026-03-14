به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان، نماینده مردم اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، طی یادداشتی با عنوان «جامعه شناسی تصویر ماندگار ایران» با اشاره به ثبت تصویر برچم آغشته به خون جمهوری اسلامی ایران در حاشیه راهپیمایی روز قدس نوشت: مردم با زنده نگه‌داشتن روح جهاد و شهادت، پیروزی‌ها و دستاوردهای بزرگی را در برابر چشم‌ها پدیدار کرده‌اند.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

تصویر زن و مردی که در کنار نیروهای مسلح از پرچم آغشته به خون جمهوری اسلامی ایران در زیر بیرق ولایت، محافظت می‌کنند، تصویری ماندگار و کامل از مردمی است که در طول تاریخ پرافتخار ایستادگی خود در جبهه حق و با زنده نگه‌داشتن روح جهاد و شهادت، پیروزی‌ها و دستاوردهای بزرگی را در برابر چشم‌ها پدیدار کرده‌اند.

دو ماه از اجرای طراحی پیچیده ضدایرانی اتاق‌های فکر عبری و غربی با پشتیبانی همه جانبه مالی، رسانه‌ای و تسلیحاتی و پادویی تعدادی عناصر خائن پشت به وطن کرده در ایران می‌گذرد. عملیاتی که با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی و ترور امام جامعه و فرماندهان نیروهای مسلح، وارد فاز جدیدی شده است. اما آنچه به برکت بصیرت و مجاهدت ایرانیان رقم خورده است، ایران متحد و دشمن متکثر می‌باشد.

تصویر ماندگار از میدان‌داری زنان و مردان ایران در راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۴ که زیر ضرب حملات دشمنان با شهادت و مجروح شدن هم‌وطنان به ثبت رسید، موجب برساخت روایت شناختی از تهاجم دشمن و تبیین حقیقت عرصه تقابل تمام عیار ایران دوستان و ایران ستیزان گردید. عرصه‌ای که در یک سو اعتلا و قوی شدن ایران از مسیر استقلال و آزادی ایرانیان مسأله اصلی است و در سوی دیگر ایرانستان شدن، تجزیه و فروپاشی ایران است که توسط دشمنان دنبال می‌شود.

حقیقت تصویری که از ایران به جهان مخابره شد، بار دیگر آشکار ساخت که جامعه ایران با شعارهای انقلاب اسلامی در حمایت از ملت‌های مظلوم جهان خصوصاً ملت فلسطین با گذشت ۴۷ سال از خوانش عملی و عینی این شعارها، همچنان همراه است و ایفای نقش کلیدی جمهوری اسلامی در جبهه مقاومت و مبارزه با رژیم تروریست صهیونی، پشتوانه مردمی دارد.

تفهم حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۴، حکایت از ایمان و باورمندی اجتماعی به منطق جهانی انقلاب اسلامی دارد. منطقی که شهادت، پایداری و مقاومت را در خودش داراست. و از دل آن معرفتی حاصل شده که حکایت از واقعیت عینی سرمایه بالای اجتماعی جمهوری اسلامی در مقابله با دشمن آمریکایی ـ صهیونی و راهبری مؤثرتر جبهه مقاومت دارد.

در نهایت باید آنچه در تصویر ماندگار روز قدس ۱۴۰۴ به ثبت رسید را در شاکله مکتب فکری امام خمینی، امام شهید و منطق انقلاب اسلامی فهم کرد. حتی نه یک بار، بلکه به صورت مضاعف آن را فهم کنیم. این فهم مضاعف حاکی از غلبه خط جریان اصیل حفظ استقلال و آزادی ایران با وجود همه تهاجم‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای در جامعه ایران است. و جمهوری اسلامی را پاسخی به نیاز اصالت و معاصرت خود برای تداوم یک نظام سیاسی برآمده از مردم می‌دانند.