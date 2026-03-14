به گزارش خبرنگار مهر، ساتیاروند امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به حضور کاروان ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت محصولات زراعی با رویکرد تغییر اقلیم با حضور کشاورزان پیشرو و خبره در شهرستان پلدختر، بر رعایت الگوی کشت مصوب وزارت جهاد کشاورزی و همچنین بر توجه جدی کشاورزان به مصرف بهینه آب و جلوگیری از هدررفت و مصرف بی‌رویه آب تأکید کرد.

وی گفت: به همه کارشناسان مراکز خدمات توصیه شده که به‌هیچ‌عنوان کار کشاورزان را معطل نکرده و بر تسریع توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی و کمک به مجموعه بزرگ کشاورزی شهرستان پلدختر تأکید شده است.