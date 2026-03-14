  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

تسریع در روند توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی در پلدختر

خرم‌آباد - مدیر جهاد کشاورزی پلدختر بر لزوم تسریع در روند توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی در این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساتیاروند امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به حضور کاروان ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت محصولات زراعی با رویکرد تغییر اقلیم با حضور کشاورزان پیشرو و خبره در شهرستان پلدختر، بر رعایت الگوی کشت مصوب وزارت جهاد کشاورزی و همچنین بر توجه جدی کشاورزان به مصرف بهینه آب و جلوگیری از هدررفت و مصرف بی‌رویه آب تأکید کرد.

وی گفت: به همه کارشناسان مراکز خدمات توصیه شده که به‌هیچ‌عنوان کار کشاورزان را معطل نکرده و بر تسریع توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی و کمک به مجموعه بزرگ کشاورزی شهرستان پلدختر تأکید شده است.

کد خبر 6774480

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها