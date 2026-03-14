اعتبار پرونده دارویی بیماران خاص تا فروردین ۱۴۰۵ تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، محمد اسماعیل کاملی درباره لغو تایید بیمه‌ای اینترنتی دارو در وضعیت موجود، افزود: تایید بیمه‌ای اینترنتی دارو برای بیمارانی که نسخه داروهای آنها نیاز به تاییدیه داشت، در وضعیت موجود لغو شده و نیازی به اخذ تایید در داروخانه‌ها نیست.

وی ادامه داد: همچنین برای بیمارانی که به تازگی و برای بار اول نیازمند اخذ داروهای پرونده‌ای هستند، شرط تشکیل پرونده برداشته شده است.

کاملی اضافه کرد: این موضوع مربوط به بیماران خاص و صعب العلاج و برخی بیمارانی است که اخذ داروی آنها نیاز به تشکیل پرونده داشت؛ بنابراین در حال حاضر و با توجه به وضعیت موجود، بیماران خاص و صعب العلاج در کل کشور نیاز به تشکیل پرونده دارویی یا تمدید و تایید نسخه توسط اداره‌های کل بیمه سلامت ندارند.

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در زمینه نسخه الکترونیک نیز مشکلی وجود ندارد و نسخه‌های الکترونیک در حال صدور است و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد هم دستورالعمل لازم برای وضعیت اضطراری صادر خواهد شد و آمادگی لازم وجود دارد.