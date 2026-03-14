کشف یک تن چوب قاچاق تاغ در میامی؛ متهم دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی ظهر شنبه در بازدید از ایست بازرسی میامی با تاکید بر نظارت پلیس به منظور پیشگیری از انواع مصادیق قاچاق در شهرستان، اظهار داشت: محور اصلی شهرستان به صورت مستمر پایش و با هر گونه قاچاق برخورد می شود.

وی ادامه داد: در راستای همین ماموریت ماموران پاسگاه مرکزی میامی هنگام گشت زنی متوجه وانت نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی میامی با اشاره به اینکه نداشتن مدارک معتبر قانونی مصداق حمل کالای قاچاق است، ابراز داشت: این نیسان نیز دارای چوب تاغ قاچاق بود.

موسوی از کشف یک تن چوب تاغ قاچاق در بازرسی این خودرو نیسان خبر داد و تصریح کرد: ارزش این محموله یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد می شود.

وی ادامه داد: راننده به عنوان متهم اصلی پرونده دستگیر و خودرو توقیف شد و محموله به اداره منابع طبیعی شهرستان میامی تحویل داده شده است.