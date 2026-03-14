تعرض دشمن به یک منزل مسکونی در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از وقوع حادثه در یک محل مسکونی خبر داد و گفت: در حوالی میدان خاتمی شهر یزد، پرتاب یک شی ناشناس به یک منزل مسکونی اتفاق افتاده است که تیم‌های امدادرسان و ارزیاب حضور دارند و ارزیابی در حال انجام است.

دهستانی بیان کرد: خوشبختانه این پرتابه نیز خسارتی نداشته است، از مردم و شهروندان خواهشمندیم که ترددی در آن مسیر نداشته باشند تا همکاران ایمنی ۱۰۰ درصدی در منطقه ایجاد کنند.

وی بیان کرد: همه شرایط تحت کنترل است و خوشبختانه تاکنون هیچ گونه خسارتی نداشتیم با همکاری و همراهی همیشگی مردم این موضوع هم مدیریت خواهد شد.