۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

تعرض دشمن به یک منزل مسکونی در یزد

تعرض دشمن به یک منزل مسکونی در یزد

یزد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از تعرض به یک منزل مسکونی در یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از وقوع حادثه در یک محل مسکونی خبر داد و گفت: در حوالی میدان خاتمی شهر یزد، پرتاب یک شی ناشناس به یک منزل مسکونی اتفاق افتاده است که تیم‌های امدادرسان و ارزیاب حضور دارند و ارزیابی در حال انجام است.
دهستانی بیان کرد: خوشبختانه این پرتابه نیز خسارتی نداشته است، از مردم و شهروندان خواهشمندیم که ترددی در آن مسیر نداشته باشند تا همکاران ایمنی ۱۰۰ درصدی در منطقه ایجاد کنند.

وی بیان کرد: همه شرایط تحت کنترل است و خوشبختانه تاکنون هیچ گونه خسارتی نداشتیم با همکاری و همراهی همیشگی مردم این موضوع هم مدیریت خواهد شد.

کد خبر 6774696

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها