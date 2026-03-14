نقش فعالان رسانه ای در روایت حقایق

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زیراچی عصر شنبه در مراسم تجدید بیعت اصحاب رسانه با رهبر معظم انقلاب در دیداری با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: ملت بزرگ ایران روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد؛ روزهایی که اندوهی بزرگ با اراده‌ای استوار همراه شده است.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی افزود: ملت ایران داغدار فقدان رهبری حکیم و مجاهد است؛ شخصیتی که سال‌ها با تدبیر و صلابت کشتی انقلاب اسلامی را در میان حوادث هدایت کردند و در نهایت در مسیر دفاع از اسلام و انقلاب به فیض شهادت نائل آمدند.

وی بیان کرد: بی‌تردید شهادت ولی امر مسلمین ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران و جهان اسلام است. شخصیتی که عمر خود را در راه دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر استکبار جهانی صرف کرد.

زیراچی با بیان اینکه انقلاب اسلامی نشان داده که این مسیر وابسته به افراد نیست، گفت: این انقلاب بر پایه ایمان مردم، خون شهدا و هدایت الهی استوار است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران بار دیگر جلوه‌ای از انسجام و اقتدار نظام اسلامی را شاهداست، افزود: جایی که با تدبیر مجلس خبرگان رهبری، فرزند آن امام شهید به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی انتخاب شد.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی گفت: این انتخاب پیام روشنی داشت؛ اینکه راه انقلاب ادامه دارد و مسیر عزت و مقاومت متوقف نخواهد شد.

زیراچی با اشاره به شرایط منطقه بیان کرد: امروز دشمنان جمهوری اسلامی دشمنی خود را از جنگ روانی فراتر برده‌اند و کشور ما اکنون در میدان جنگ نظامی و جنگ رسانه‌ای است.

وی ادامه داد: با این حال تجربه انقلاب اسلامی نشان داده که ملت ایران در سخت‌ترین شرایط نیز با وحدت و تبعیت از ولایت از آزمون‌ها سربلند بیرون آمده است.

زیراچی در ادامه به نقش رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی نقش رسانه‌ها بسیار مهم است. خبرنگاران تنها ناقلان خبر نیستند؛ بلکه راویان حقیقت هستند.

وی افزود: امروز جهاد تبیین که مورد تأکید رهبر شهیدمان بود بیش از هر زمان دیگری بر دوش اصحاب رسانه قرار دارد.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی بیان کرد: خبرنگاران خراسان جنوبی در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم و انقلاب بوده‌اند.

زیراچی ادامه داد: در همین روزها نیز خبرنگاران استان با روحیه‌ای جهادی در حال اطلاع‌رسانی صادقانه و روایت حقیقت هستند.

وی گفت: اصحاب رسانه خراسان جنوبی تلاش کرده‌اند صدای مردم باشند و دستاوردهای نظام اسلامی را برای جامعه روایت کنند.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی در پایان اظهار کرد: جامعه رسانه‌ای استان همچون گذشته در کنار ولایت و ملت ایستاده است و با رهبر جدید انقلاب اسلامی تجدید بیعت می‌کند.

زیراچی تأکید کرد: خبرنگاران خراسان جنوبی در مسیر آگاهی‌بخشی به جامعه و دفاع از حقیقت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.