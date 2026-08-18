هشدار حماس به اسرائیل درباره تشدید تجاوزات در کرانه باختری و غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که با هیأتی از جنبش جهاد اسلامی فلسطین در قاهره دیدار کرده و در این دیدار آخرین تحولات سیاسی و میدانی مرتبط با مسئله فلسطین مورد بررسی قرار گرفته است.

حماس اعلام کرد که در جریان این دیدار بر ضرورت تشدید تلاش‌ها برای پایان دادن به اقدامات و تجاوزات رژیم صهیونیستی و الزام این رژیم به توقف کامل آن تأکید شده است.

این جنبش همچنین به سران رژیم صهیونیستی درباره ادامه تشدید تجاوزات در کرانه باختری هشدار داد.

این جنبش همچنین نسبت به سوءاستفاده از تجاوزات علیه ملت فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه در رقابت‌های انتخاباتی رژیم صهیونیستی هشدار داد و تأکید کرد که نباید خون و رنج فلسطینیان به ابزاری برای پیشبرد اهداف و منافع انتخاباتی سران این رژیم تبدیل شود.

این جنبش بر ادامه هماهنگی و رایزنی با گروه‌های فلسطینی برای پیگیری تحولات سیاسی و میدانی و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.