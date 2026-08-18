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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸

میدان‌داری ساوجی‌ها در صد و هفتادویکمین شب حمایت از ولایت فقیه

میدان‌داری ساوجی‌ها در صد و هفتادویکمین شب حمایت از ولایت فقیه

ساوه- در این ویدئو میدان‌داری ساوجی‌ها در صد و هفتادویکمین شب حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه‌ می کنید.

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کد مطلب 6920843

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