https://mehrnews.com/x3cQvJ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸ کد مطلب 6920843 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸ میدانداری ساوجیها در صد و هفتادویکمین شب حمایت از ولایت فقیه ساوه- در این ویدئو میدانداری ساوجیها در صد و هفتادویکمین شب حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6920843 کپی شد مطالب مرتبط حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و هفتادمین شب قرار عاشقی میدان داری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت ونهمین شب اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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