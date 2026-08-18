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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴

میدان داری مردم ولایی سلماس در شب اربعین رهبر شهید انقلاب

میدان داری مردم ولایی سلماس در شب اربعین رهبر شهید انقلاب

ارومیه - مردم ولایی سلماس در شب اربعین حسینی در تداوم اجتماعات شبانه در خیابان میدان داری کردند.

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کد مطلب 6920845

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