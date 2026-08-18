https://mehrnews.com/x3cQvL ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴ کد مطلب 6920845 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴ میدان داری مردم ولایی سلماس در شب اربعین رهبر شهید انقلاب ارومیه - مردم ولایی سلماس در شب اربعین حسینی در تداوم اجتماعات شبانه در خیابان میدان داری کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6920845 کپی شد مطالب مرتبط سنگرداری زابلیها به شب ۱۷۱ رسید حماسه حضور در قلب بلوچستان تجلی وفاداری مردم تبریز در صد و هفتاد و یکمین اجتماع شبانه اجتماع پرشور مردم ارومیه در شب اربعین رهبر شهید انقلاب در خیابان برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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