https://mehrnews.com/x3cQvG ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲ کد مطلب 6920841 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲ سنگرداری زابلیها به شب ۱۷۱ رسید زابل- مردم زابل در صد و هفتاد و یکمین شب از شهادت رهبر شهید همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند. دریافت 40 MB کد مطلب 6920841 کپی شد مطالب مرتبط عدم رعایت بهداشت باعث پلمب یک نانوایی در زابل شد میدان داری مردم ولایی سلماس در شب اربعین رهبر شهید انقلاب تعجیل در پایان ساعت کاری ادارات شهرستان زابل بانوی کبدی کار سیستان و بلوچستان همراه تیم ملی راهی کشور هندوستان شد پنجمین روز طوفانی در سیستان؛ سرعت باد در زابل به ۱۱۲ کیلومتر رسید هشدار نارنجی هواشناسی سیستان و بلوچستان با تشدید وزش بادهای ۱۲۰ روزه هزار و ۲۰۰ نفر از شهروندان زهکی از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره بردند برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی رهبر شهید
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