  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲

سنگرداری زابلی‌ها به شب ۱۷۱ رسید

سنگرداری زابلی‌ها به شب ۱۷۱ رسید

زابل- مردم زابل در صد و هفتاد و یکمین شب از شهادت رهبر شهید همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند.

دریافت 40 MB
کد مطلب 6920841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها