نقاشی ترامپ ۸۰ ساله از آمریکا؛ «تنگه هرمز به قلمرو آمریکا اضافه شد»

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور متوهم آمریکا در اقدامی مضحک با انتشار تصویری در فضای مجازی، تنگه هرمز را به قلمرو آمریکا اضافه کرد.

کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه در واکنش به این اقدام مضحک رئیس‌جمهور آمریکا در فضای مجازی نوشت: همانطور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشت، به زودی توهمش درخصوص تنگه هرمز یا اصلاح می شود یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد.

رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه نیز در گفتگو با فاکس نیوز در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات ایران و عمان درباره کنترل تنگه هرمز تهدید کرد که اگر عمان مانع واشنگتن شود، کشورش آن را به شدت بمباران خواهد کرد.

او همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید، «شما گفتید اگر عمان مانع بازگشایی تنگه هرمز شود، آن را به شدت بمباران خواهید کرد. آیا می‌توانید بگویید که صبرتان در برابر عمان، به عنوان یک شریک راهبردی، تمام شده است؟»، اینگونه پاسخ داد: فکر نمی‌ کنم آنها خیلی خوب رفتار کرده باشند، اما ما خیلی راحت با آنها تعامل کردیم، درست مثل کارهای دیگر.

رئیس‌جمهور متوهم آمریکا چند روز پیش نیز در اظهاراتی گستاخانه مدعی شد که «به زودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهم کرد.»

در پی واکنش‌های قاطع مقامات و مردم ایران به این ادعای گستاخانه رئیس‌جمهور آمریکا، ساعاتی بعد مقامات ارشد کاخ سفید مدعی شدند که «این اظهارات صرفاً یک شوخی بوده و سیاست رسمی دولت واشنگتن نیست.»

این عقب‌نشینی کاخ سفید پس از آن صورت گرفت که کاظم غریب‌آبادی با تقبیح این اظهارات مضحک در صفحه شخصی خود نوشت: «تنگه هرمز را نه با توییت، نه با ناو هواپیمابر و نه با سخنرانی انتخاباتی نمی‌توان تصاحب کرد. ایران نه از تهدید می‌هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود.»