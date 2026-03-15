اعلام بیعت خطبای معروف با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از اعضای مجمع خطبا اصحاب الصاحب علیه السلام، با صدور بیانیه‌ای حمایت و تبعیت خود از ولایت رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام کردند.

از جمله اسامی امضا کننده این بیانیه:

سید حسین مومنی

عبدالحسین بندانی نیشابوری

حامد کاشانی

جعفر واضحی

محمد صادق کفیل

محمد سعیدی آریا

فرهاد فتحی

سعید شحیطاط

حسین بنیادی

علی محمدی هوشیار

حسین احمدی شاهرودی

غلامعباس هاشمی همدانی

مهدی هاشمی هشترودی

محسن حیدری کاشانی

محمد هادی هدایت

سید جلال رضوی همدانی

محمد رضا اعوانی

علی کلاته

یاسر ماهری

احمد صابری تولایی

وحید نجف زاده

سید مجتبی سید سلیمانی

محمد عالم زاده نوری

حبیب عباسی

وحید حاجی آقازاده

جعفر اسکندری

امین باقرزاده

محمد سعادتمند

محمد مسلم وافی

سید نواب موسوی

محمد رضا فوادیان

احسان رنجبر

قسمتی از متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اینک به یقین راسخ شهادت می‌دهیم که تحت بیرق هدایت نافذ وبصیرت بی‌بدیل‌تان و در پناه ادعیه زاکیه قطب عالم امکان حضرت بقیه‌الله اعظم این ملت متحد قوی‌تر از هر زمان دیگری برسپاهیان استکبار خواهد تاخت.

باشد که طنین گام‌های استوارتان بر پیکر تزویر جهانی لرزه افکند و ما نیز در رکاب شما طلایه‌داران ان فجر موعود باشیم.