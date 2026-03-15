آخرین وضعیت پوند انگلستان به دلار آمریکا در بازار جفت ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، بازار جهانی جفت‌ارزها در معاملات اخیر پوند به دلار تحت تأثیر ترکیبی از داده‌های اقتصادی ضعیف در بریتانیا و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار گرفت؛ عواملی که موجب شد پوند انگلیس با کاهش ارزش روبه‌رو شده و به زیر سطح ۱.۳۳ دلار برسد؛ سطحی که از اوایل ماه دسامبر تاکنون مشاهده نشده بود. همزمان، فضای احتیاط در بازارهای مالی باعث افزایش تقاضا برای برخی دارایی‌های امن شده و نوسانات در جفت‌ارزهای اصلی را تشدید کرده است.

طبق تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی اداره آمار ملی بریتانیا (ONS)، تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه ژانویه بدون رشد باقی مانده است؛ در حالی که انتظار می‌رفت اقتصاد بریتانیا رشد ماهانه‌ای در حدود ۰.۲ درصد ثبت کند. جزئیات این گزارش نشان می‌دهد بخش خدمات که سهم بزرگی از اقتصاد بریتانیا را تشکیل می‌دهد در این دوره رشدی نداشته و در بخش تولید نیز خروجی صنعتی حدود ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این داده‌ها نشانه‌ای از کندی روند فعالیت‌های اقتصادی در این کشور تلقی می‌شود.

در کنار این موضوع، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و درگیر شدن چند بازیگر مهم منطقه‌ای و بین‌المللی باعث شده قیمت نفت در بازارهای جهانی از مرز ۱۰۰ دلار برای هر بشکه عبور کند. افزایش بهای انرژی معمولاً به عنوان عاملی تورم‌زا در اقتصادهای واردکننده انرژی، از جمله بریتانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی، شناخته می‌شود و نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی را تقویت کرده است.

ترکیب رشد اقتصادی ضعیف و احتمال افزایش دوباره تورم، شرایط پیچیده‌ای را برای سیاست‌گذاران پولی در بریتانیا ایجاد کرده است. در حالی که ضعف رشد اقتصادی معمولاً می‌تواند زمینه کاهش نرخ بهره را فراهم کند، افزایش قیمت انرژی و احتمال بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها باعث شده انتظار بازارها به سمت حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالا برای مدت طولانی‌تر متمایل شود. حتی برخی برآوردها نشان می‌دهد بازارها حدود ۸۰ درصد احتمال می‌دهند بانک مرکزی انگلیس تا پایان سال یک افزایش ۰.۲۵ درصدی دیگر در نرخ بهره اعمال کند.

این تحولات تنها محدود به پوند نبوده و اثرات آن در سایر جفت‌ارزهای مهم نیز قابل مشاهده است. در شرایطی که فضای عدم‌اطمینان در اقتصاد جهانی افزایش می‌یابد، جریان سرمایه در بازارهای مالی معمولاً به سمت دارایی‌هایی حرکت می‌کند که از نظر نقدشوندگی و ثبات تاریخی مورد توجه معامله‌گران هستند. این موضوع می‌تواند فشار نزولی بر برخی ارزهای دیگر وارد کند.

در جفت‌ارز GBPUSD، چنین شرایطی معمولاً به این معناست که اگر تقاضا برای دلار در بازارهای جهانی افزایش پیدا کند، این جفت‌ارز با فشار نزولی مواجه می‌شود؛ زیرا در این جفت‌ارز ارزش پوند در برابر دلار سنجیده می‌شود. به بیان دیگر، هرچه جریان سرمایه بیشتر به سمت دلار متمایل شود، احتمال کاهش نرخ برابری GBPUSD بیشتر خواهد شد؛ مگر آنکه داده‌های اقتصادی قدرتمند از منطقه یورو یا تغییر در سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا بتواند این فشار را خنثی کند.

از منظر تحلیلی، معامله‌گران در بازار جفت‌ارزها معمولاً سه عامل را در چنین شرایطی به‌دقت دنبال می‌کنند: روند قیمت انرژی، جهت‌گیری سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ و میزان ریسک‌گریزی در بازارهای جهانی. افزایش قیمت نفت می‌تواند تورم در اروپا را نیز بالا نگه دارد و بانک مرکزی اروپا را در مسیر حفظ سیاست‌های انقباضی قرار دهد؛ عاملی که در برخی مقاطع می‌تواند از پوند حمایت کند.

در مجموع، مجموعه تحولات اخیر نشان می‌دهد بازار جفت‌ارزهای جهانی در حال ورود به دوره‌ای از نوسان بالاتر است. ضعف داده‌های اقتصادی بریتانیا، افزایش قیمت انرژی و فضای پرتنش در سطح بین‌المللی همگی عواملی هستند که می‌توانند جهت حرکت جفت‌ارزهای مهم از جمله GBPUSD را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تحت تأثیر قرار دهند.

