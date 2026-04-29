۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

پیش‌بینی جهش ۲۴ درصدی قیمت انرژی در گزارش تازه بانک جهانی

بانک جهانی اعلام کرد تداوم تنش‌ها در خلیج فارس امسال بیشترین رشد چهار سال اخیر را در قیمت جهانی انرژی رقم خواهد زد و احتمال بروز شوک‌های قیمتی در تولید جهانی افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بانک جهانی، این نهاد بین‌المللی در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرد ادامه تنش‌ها در منطقه خلیج فارس اثر قابل توجهی بر اقتصاد جهانی به‌ویژه بازار انرژی گذاشته است.

بر پایه این گزارش، کارشناسان بانک جهانی برآورد کرده‌اند قیمت انرژی در سال جاری میلادی حدود ۲۴ درصد افزایش یابد و به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ برسد.

در این گزارش تأکید شده است رشد قیمت انرژی و پیامدهای آن در بخش تولید جهانی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شوک‌های قیمتی تازه در اقتصاد بین‌الملل شود.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

