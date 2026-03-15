وضعیت ۶۹۱ واحد آسیب دیده از جنگ در زنجان ارزیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجهای با بیان اینکه مسئولیت ارزیابی و بازسازی واحدهای آسیبدیده در حمله آمریکایی_صهیونی در استان با بنیاد مسکن است، اظهار کرد: دراینرابطه وضعیت ۶۹۱ واحد در سه شهرستان زنجان، ابهر و ایجرود مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با بیان اینکه از مجموع ارزیابیهای انجام شده چهار واحد باید احداث شود، افزود: بقیه واحدهای ارزیابی شده نیاز به تعمیر و مقاومسازی دارد.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت ارزیابی و بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری بر عهده بنیاد مسکن است و دیگر کاربریها متولیان خود را دارد، تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی پایکار هستند تا امور در سریعترین زمان سامان یابد.
