۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

وضعیت ۶۹۱ واحد آسیب دیده از جنگ در زنجان ارزیابی شد

زنجان- مدیرکل بنیاد مسکن زنجان گفت:مسئولیت بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده از جنگ با بنیاد مسکن بوده که در این راستا وضعیت ۶۹۱ واحد مورد ارزیابی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای با بیان اینکه مسئولیت ارزیابی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در حمله آمریکایی_صهیونی در استان با بنیاد مسکن است، اظهار کرد: دراین‌رابطه وضعیت ۶۹۱ واحد در سه شهرستان زنجان، ابهر و ایجرود مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با بیان اینکه از مجموع ارزیابی‌های انجام شده چهار واحد باید احداث شود، افزود: بقیه واحدهای ارزیابی شده نیاز به تعمیر و مقاوم‌سازی دارد.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت ارزیابی و بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری بر عهده بنیاد مسکن است و دیگر کاربری‌ها متولیان خود را دارد، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی پای‌کار هستند تا امور در سریع‌ترین زمان سامان یابد.

