۶ شهید راهداری در زنجان تشییع شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکرهای مطهر شهید جبار حسنی، شهید خلیل علیمردانی، شهید محمد احمدی، شهید محمدحسین رحیمی، شهید حسین عسگرلو و شهید محمدرضا نجفی از مقابل مسجد جامع زنجان به سمت گلزار شهدای این شهر تشییع شد.

مراسم تشییع شهدای راهداری زنجان که در روز ۲۲ اسفند در حمله جنایت‌کارانه آمریکایی_صهیونی در راهداری نیک‌پی به شهادت رسیده بودند پیش از ظهر امروز با حضور اقشار مختلف مردم تشییع شد.

مراسم شام غریبان و بزرگداشت شهیدان خلیل علیمردانی، محمد احمدی، محمدحسین رحیمی، حسین عسگرلو، جبار حسنی و محمدرضا نجفی به ترتیب روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ساعت ۲۰ و ۳۰ و دوشنبه ۱۵ تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه در حسینیه عاشقان ثارالله(ع) برگزار خواهد شد.بعد از مراسم تشییع شهدا برای تدفین به زادگاه خود منتقل می‌شوند که سه نفر در زنجان، یک نفر در نیک‌پی، یک نفر در روستای میرجان و یک شهید هم در روستای ایل بلاغی به خاک سپرده خواهند شد.