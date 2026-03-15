  1. استانها
  2. زنجان
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

۶ شهید راهداری در زنجان تشییع شدند

۶ شهید راهداری در زنجان تشییع شدند

زنجان- آبین تشییع پیکر مطهر ۶ راهدار شهید سرافراز که در حملات وحشیانه و ددمنشانه آمریکایی- صهیونیستی به زنجان به فیض شهادت نائل آمدند، تشییع شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکرهای مطهر شهید جبار حسنی، شهید خلیل علیمردانی، شهید محمد احمدی، شهید محمدحسین رحیمی، شهید حسین عسگرلو و شهید محمدرضا نجفی از مقابل مسجد جامع زنجان به سمت گلزار شهدای این شهر تشییع شد.

مراسم تشییع شهدای راهداری زنجان که در روز ۲۲ اسفند در حمله جنایت‌کارانه آمریکایی_صهیونی در راهداری نیک‌پی به شهادت رسیده بودند پیش از ظهر امروز با حضور اقشار مختلف مردم تشییع شد.

مراسم شام غریبان و بزرگداشت شهیدان خلیل علیمردانی، محمد احمدی، محمدحسین رحیمی، حسین عسگرلو، جبار حسنی و محمدرضا نجفی به ترتیب روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ساعت ۲۰ و ۳۰ و دوشنبه ۱۵ تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه در حسینیه عاشقان ثارالله(ع) برگزار خواهد شد.بعد از مراسم تشییع شهدا برای تدفین به زادگاه خود منتقل می‌شوند که سه نفر در زنجان، یک نفر در نیک‌پی، یک نفر در روستای میرجان و یک شهید هم در روستای ایل بلاغی به خاک سپرده خواهند شد.

کد خبر 6775351

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها