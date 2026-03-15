خوزستان تا دوشنبه بارانی است

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی تاثیر سامانه بارشی را تا اواخر روز دوشنبه نشان می دهد که سبب رگبار و رعد و برق و وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندبادهای لحظه ای در اغلب مناطق استان و احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد خواهد شد.

وی افزود: بیشترین حجم بارش در مناطق شمالی و شرقی و ارتفاعات استان خواهد بود و با توجه به حجم بارش‌ها، آبگرفتگی معابر شهری، طغیان رودخانه ها و مسیل ها دور از انتظار نیست.

سبزه زاری گفت: در این ایام شمال خلیج فارس مواج و در برخی ساعات همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود. سامانه بارشی بعدی از روز پنجشنبه استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر با ۳۰ و دهدز با ۱۱ درجه سانتی کراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند. همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۷.۴ و کمینه ۱۸.۵درجه سانتیگراد رسیده است.