۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

کرملین از توقف مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین خبر داد

سخنگوی کرملین با صدور بیانیه‌ای از توقف مذاکرات مشترک میان مسکو- واشنگتن- کی‌یف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای از توقف مذاکرات مشترک میان مسکو- واشنگتن- کی یف خبر داد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در این خصوص اعلام کرد: توقفی در مذاکرات (سه جانبه) ایجاد شده است. آمریکایی‌ ها اولویت‌ های دیگری دارند و این قابل درک است.

این در حالیست که وی پیشتر در پاسخ به برخی از سوالات خبرنگاران در مسکو، گفته بود که احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات با آمریکا و اوکراین که در ابوظبی پایتخت امارات برگزار می شد، دشوار شده است.

