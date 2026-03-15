به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای از توقف مذاکرات مشترک میان مسکو- واشنگتن- کی یف خبر داد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در این خصوص اعلام کرد: توقفی در مذاکرات (سه جانبه) ایجاد شده است. آمریکایی‌ ها اولویت‌ های دیگری دارند و این قابل درک است.

این در حالیست که وی پیشتر در پاسخ به برخی از سوالات خبرنگاران در مسکو، گفته بود که احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات با آمریکا و اوکراین که در ابوظبی پایتخت امارات برگزار می شد، دشوار شده است.