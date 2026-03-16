مدافع تیم ملی فوتبال: قلب ایران نبض واحد دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانیال ایری، مدافع جوان تیم ملی ایران با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی با همراهی آمریکا در جنگ رمضان اخیر علیه ملت ایران عنوان کرد:متاسفم که دشمنان این مرز و بوم با ناجوانمردی تمام رو به حمله به خانه های مسکونی و مکان های ورزشی آورده آند.این روزها ی می بینیم که خیلی ها عزادار شهیدان وطن خود هستند،شک ندارم از این رویه تجاوزکارانه دشمنان ایران تا قرن ها بعد به بدترین شکل در جهان یاد خواهد شد.

او افزود: واقعا تلخ است که آنها به مدرسه و ورزشگاه رحم نمی کنند. قلب ملت ایران یک نبض واحد دارد که آن هم چیزی جز نام عزیز وطن نیست. ما بازیکنان فوتبال هم جزوی از این ملت هستیم و با تمام وجود برای اهتزاز این پرچم مقدس تلاش می کنیم.