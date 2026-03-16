به گزاش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر روز دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که در سالن جلسات اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی برگزارشد اظهار کرد: این زمین‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران جدید برای اجرای طرح های تولیدی و صنعتی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاران نباید زمین ها را راکد رها کنند بلکه زمین های ملی باید در راستای افزایش تولید و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنانش بر اولویت بندی طرح های آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: طرح های مدرسه سازی در نهضت ملی مسکن باید اجرا شود، ایجاد پنل های خورشیدی در مدارس عشایری، ساخت و تکمیل پژوهش سراها و سایر موارد باید اولویت بندی و در بودجه سال آینده این اداره کل در نظر گرفته شود.

وی افزود: راه و شهرسازی باید مولد سازی را در اولویت قرار دهد و اعتبارات این بخش را در مدرسه سهزی هزینه کند ولی در این خصوص ضعیف عمل می شود.

نوری بر پرداخت مسوولیت های اجتماعی صنایع تاکید کرد و گفت: صنایع در بخش های مختلف از جمله مدرسه سازی و طرح های فرهنگی و اجتماعی ورود کنند و کمک حال دولت باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر تکمیل اردوگاه های دانش آموزی نیز تاکید کرد و افزود: تکمیل و زیبا سازی فضاها نقش موثری در شادابی و تربیت دانش آموزان دارد.