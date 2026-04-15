۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

نوری: جبهه خیابان تمام رشته‌های دشمن را پنبه کرد

نوری: جبهه خیابان تمام رشته‌های دشمن را پنبه کرد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: جبهه خیابان تمام رشته‌های دشمن را پنبه کرد و بخش بزرگی از نقشه دشمن نیمه‌کاره رها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر چهارشنبه در اولین جلسه شورای اداری سال ۱۴۰۵ که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: شهدا آینه تمام نمای استقامت و رشادت در تاریخ هستند و مردم رهنمودهای شهیدان را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.

استاندار خراسان شمالی گفت: جبهه خیابان، تمام رشته‌های دشمن را پنبه کرد.

وی افزود: بخش بزرگی از نقشه دشمن برای مردم ما نیمه‌کاره رها شد.

نوری خاطرنشان کرد: دشمن هرگز فکر نمی‌کرد در کنار موشک‌های ارسال‌شده، مردم هم در کنار فرماندهان ما ایستاده‌اند.

وی یادآور شد: ما از ظرفیت و توان موشکی بسیاری برخوردار هستیم و همه دنیا می‌دانند که ایران دارای تکنولوژی بسیار است.

استاندار خراسان شمالی در ادامه افزود: دشمن اکنون هم با خیالات ساختگی خود فرض دارد که می‌تواند پیروز شود، اما سخت در اشتباه است.

نوری اظهار کرد: همانطور که موشک‌های ما امنیت‌ساز هستند، حضور مردم در میدان نیز یکی از مولفه‌های امنیت است و نباید از آن غافل شویم.

وی یادآور شد: باید از اتحاد و انسجام مراقبت کنیم. با کشوری طرف هستیم که ۱۰۰ برابر توان نظامی ما توانمند است، اما استقامت ما در این ایام نشان داد توان نظامی مهم نیست، استقامت مهم است.

