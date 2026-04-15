به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر چهارشنبه در اولین جلسه شورای اداری سال ۱۴۰۵ که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: شهدا آینه تمام نمای استقامت و رشادت در تاریخ هستند و مردم رهنمودهای شهیدان را سرلوحه کار خود قرار دادهاند.
استاندار خراسان شمالی گفت: جبهه خیابان، تمام رشتههای دشمن را پنبه کرد.
وی افزود: بخش بزرگی از نقشه دشمن برای مردم ما نیمهکاره رها شد.
نوری خاطرنشان کرد: دشمن هرگز فکر نمیکرد در کنار موشکهای ارسالشده، مردم هم در کنار فرماندهان ما ایستادهاند.
وی یادآور شد: ما از ظرفیت و توان موشکی بسیاری برخوردار هستیم و همه دنیا میدانند که ایران دارای تکنولوژی بسیار است.
استاندار خراسان شمالی در ادامه افزود: دشمن اکنون هم با خیالات ساختگی خود فرض دارد که میتواند پیروز شود، اما سخت در اشتباه است.
نوری اظهار کرد: همانطور که موشکهای ما امنیتساز هستند، حضور مردم در میدان نیز یکی از مولفههای امنیت است و نباید از آن غافل شویم.
وی یادآور شد: باید از اتحاد و انسجام مراقبت کنیم. با کشوری طرف هستیم که ۱۰۰ برابر توان نظامی ما توانمند است، اما استقامت ما در این ایام نشان داد توان نظامی مهم نیست، استقامت مهم است.
