  1. استانها
  2. قم
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

مراسم تشییع ۸ شهید حمله آمریکایی_صهیونی در قم برگزار شد

قم- مراسم تشییع ۸ شهید حمله آمریکایی_صهیونی با حضور گسترده اقشار مردم در شهر قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای گذشته آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به خاک کشور، محله دروازه ری شهر قم را مورد اصابت قرار دادند


در این حادثه چندین نفر از شهروندان قمی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مراسم تشییع پیکرهای مطهر این شهدا عصر دوشنبه از مسجد امام حسن عسکری علیه‌السلام به سمت میدان آستانه و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی از اساتید حوزه علمیه قم بر پیکر مطهر شهدا اقامه نماز کرد و سپس پیکرهای مطهر برای خاکسپاری به گلزار شهدای علی بن جعفر علیه السلام قم منتقل شد.

در بین پیکرهای شهدا، خانواده ای ۵ نفر نیز حضور داشتند.

کد خبر 6776353

