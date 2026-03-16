به گزارش خبرنگار مهر، عمار شهنیایی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور ناشی از جنگ تحمیلی، انتظار میرود همه شهروندان در راستای تقویت نظم و امنیت تلاش کنند.
وی خواستار خودداری از روشن کردن آتش و ترقهبازی شد و اضافه کرد: به منظور حفظ آرامش و ایمنی عمومی، استفاده از مواد آتشزا و ترقهبازی در چهارشنبه آخر سال ممنوع است.
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر با اشاره به اینکه چنین اقداماتی موجب ایجاد تنش و ناامنی در جامعه میشود، تصریح کرد: با افرادی که این مسائل را رعایت نکنند، برخورد قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.
وی خواستار همکاری و همراهی با نیروهای انتظامی و امدادی شد و افزود: امیدوارم شهروندان عزیز با درک مسئولیتهای اجتماعی خود، به این توصیهها توجه کرده و در برقراری چهارشنبهای امن و آرام به ما کمک کنند.
نظر شما