به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن بیگدلی در جلسه پشتیبانی از حضور مردم در میدان که در شهرداری برگزار شد، اظهار داشت: شبهای قدر انقلاب است، باید دستوپای مردم ایران را ببوسیم و مردم حضور بسیار خوب در صحنه و خیابانها و مساجد دارند و این حضور مردمی همراه با شهادت رهبری و مقابله کوبنده فرماندهان و سربازان در میدان، دشمنان را در نقشههای خود ناکام گذاشته است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: روزهای پایانی سال به یاد امام شهیدمان باهم در میادین شهر افطار خواهیم کرد و مردم عزیز از ساعت ۱۷ در خیابانها حضور خواهند یافت.وی ادامه داد: افطار ساده در سه روز پایانی ماه مبارک رمضان از طرف موکبها و تجمعات توزیع خواهد شد و مردم عزیز نیز در حد امکان افطار خود را همراه داشته باشند و به یاد رهبر شهید در سطح خیابان بر سفره امامزمان عجلالله حاضر خواهیم شد.
حجتالاسلام بیگدلی اظهار داشت: باید با برنامهریزی ویژه حضور هیئتها، کاروان خودرویی، حضور مردم در مراکز مهم شهری ادامه یابد و مساجد هم در این سه روز نقش ویژه در برگزاری نماز جماعت خواهند داشت.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه استان زنجان در خصوص شب چهارشنبه آخر سال گفت: در چهارشنبهسوری بهآتشکشیدن نمادهای کشورهای تروریستی آمریکا و رژیم صهیونی برنامهریزی شده است.
در ادامه این جلسه حجتالاسلام کرمی مدیرکل اوقاف استان زنجان اظهار داشت : شهرداری، مساجد، هیئتها، پایگاههای بسیج، همه پایکار دفاع از ایران هستند، مجموعه اوقاف بهویژه امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص ۲۴ ساعته در حال فعالیت هستند، بیش از ۲۰ هزار پوستر چاپ کردهایم و از موکبهای فعال مردمی هم در این روزها حمایت کردهایم.
وی ادامه داد: در بقعه قیدار بیش از ۳۰۰ خانواده اسکان موقت داشتهایم. حسینیه و زینبیه اعظم و امامزاده، ششدانگ پایکار انقلاب و مردم هستند. انشاءالله با تلاش خادمین و امنا این سه مجموعه هر شب ۱۵ هزار افطاری ساده و مرتب آماده کرده و در میان مردم توزیع خواهند کرد. زمینه مشارکت مردم در تهیه افطاری روزهای پایانی ماه مبارک فراهم شود
در ادامه شهردار زنجان هم گفت: شهرداری تماموکمال در صحنه است و هر روز ۱۲۰۰ نفر نیروی آمادهباش داریم و شهرداری با حداکثر توان در میدان حضور دارد. ۴۰ هزار پوستر چاپ کردهایم و در کل حدود ۱۰۰ هزار پوستر چاپ و توزیع شده است. ۳۵ هزار پرچم ایران تهیه و توزیع شده است و از ۴۲ موکب سطح شهر حمایت کردهایم.
منصور سلطان محمدی افزود: باید انسجام اقدامات حفظ شده و با برنامهریزی و تقسیمبندی انجام شود. اقلام توزیعی مدیریت شده و بهموقع استفاده شود تا اسراف صورت نگیرد. در این ایام حساس باید هماهنگیهای بینبخشی بسیار برنامهریزی شده باشد تا خروجی کار نیز خوب باشد. باید برای ساعات حضور مردم و نوجوانان و کودکان در میدان برنامه و محتوا داشته باشیم.
