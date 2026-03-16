۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۱۰

تاثیر عمیق زندگی شهید خامنه‌ای بر آگاهی مسلمانان؛وحدت، ضرورتی استراتژی

تاثیر عمیق زندگی شهید خامنه‌ای بر آگاهی مسلمانان؛وحدت، ضرورتی استراتژی

رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی تاکید کرد که رهبر شهید معظم انقلاب محور وحدت در جهان اسلام بودند که اعتقاد داشتند تنوع جهان اسلام باید منبع قدرت باشد، نه تعارض.

به گزارش خبرنگار مهر، عزمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی در وبینار بین‌المللی "شهید سید علی حسینی خامنه‌ای؛ امام الوحدة، منادی القدس و شهید رمضان المبارک" گفت: امروز ما تصویری از مردی داریم که زندگی‌اش تاثیر عمیقی بر آگاهی جهان اسلام گذاشته است. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای تنها یک رهبر سیاسی نبود، بلکه نماد تاب‌آوری و تعهد به منزلت امت بود.

وی ادامه داد که ایشان دهه‌ها بلندترین صدای مسلمانان بود و با شجاعت از آنها دفاع می‌کرد و به عدالت توجه بسیار داشت. آیت‌الله خامنه‌ای ریشه عمیقی در یادگیری اسلامی مانند بسیاری از شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلامی داشت. او زندگی خود را در دنیای دانش و تفکر آغاز کرد. ایشان معتقد بود که دانش مسئولیت دارد و علاوه بر تعالیم اخلاقی اسلامی، باید در برابر بی‌عدالتی نیز ایستادگی کرد. او در طول زندگی خود اعتقاد راسخ داشت که اسلام یک نیروی آزادی است.

ایشان تاکید داشت که جوامع مسلمان نباید استقلال را فدای اهداف سیاسی کنند. این اعتقاد دیدگاه کامل رهبری او را شکل داد. یکی از میراث‌های آیت‌الله خامنه‌ای ارتباط مداوم او با جهان اسلام بود. برای او وحدت تنها یک شعار نبود، بلکه یک ضرورت استراتژیک و الزام اخلاقی بود.

سیده فاطمه سادات کیایی

