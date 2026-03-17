۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

هیچ وقفه‌ای در تولید و صادرات نفت از جزیره خارک وجود ندارد

هیچ وقفه‌ای در تولید و صادرات نفت از جزیره خارک وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ضمن تشریح جزئیات سفر نظارتی جمعی از اعضای این کمیسیون به جزیره خارک، گفت: با تلاش شبانه‌روزی، هیچ وقفه‌ای در صادرات نفت رخ نداده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل حسینی با اشاره به سفر تعدادی از اعضای این کمیسیون به جزیره خارک، گفت: در این بازدید که حجت‌الاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون و نماینده عسلویه، احمد مرادی نماینده بندرعباس، سید موسی موسوی نماینده لامرد و جعفر پورکبکانی نماینده بوشهر نیز حضور داشتند، اعضای کمیسیون از شرکت های حوزه انرژی، پتروشیمی خارک، پایانه نفتی خارک و بیمارستان نفت بازدید و در جمع پرسنل پرتلاش صنعت نفت حضور یافته و ضمن عرض خداقوت، دغدغه ها و مطالبات آنان را شنیدند.

حسینی همچنین با بیان اینکه دیداری با ساکنان جزیره و بخشی از نیروهای حافظ امنیت نیز انجام شد، تأکید کرد: زندگی ساکنان جزیره خارک مطابق روال عادی برقرار است.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس، افزود: کارکنان صنعت نفت با روحیه بالا به فعالیت مشغول هستند و با تلاش شبانه روزی هیچ وقفه ای در صادرات نفت رخ نداده است.

وی با تأکید بر اینکه صادرات نفت کشور بدون وقفه در جریان است، خاطرنشان کرد: کشتی های آمریکا و رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آنها اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارند و این بزرگترین تحقیر آمریکا و شکستن هیبت پوشالی آنان، توسط ملت بزرگ ایران است.

سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: خارک، قلب تپنده ایران بوده و قلب تک تک ایرانیان باشرف، با خارک است و بر همین اساس اگر دشمنان چشم طمع به این جزیره داشته باشند، باید بدانند که تحقیری شدیدتر از تحقیر تنگه هرمز در انتظار آنهاست و جزیره، گورستان متجاوزان خواهد شد.

حسینی در پایان تصریح کرد: همت، عزم و اراده پولادین ساکنین و نیروهای انسانی مستقر در جزیره خارک، از هر موشک و بمبی قوی تر است و همین موضوع ضامن عزت روزافزون ایران اسلامی است.

زهرا علیدادی

