کشته شدن بیش از ۲۲۰ کودک در جنگ رمضان نقض حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیانیه ای ضمن محکومیت کشته شدن ۲۲۰ کودک در جنگ رمضان، این اقدام را نقض آشکار حقوق بشر دانست.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خداوند جان آفرین

پروانه های آسمانی

با اندوهی عمیق کشته شدن بیش از ۲۲۰ کودک در جنگ رمضان و به خصوص اقدام جنون آمیز دشمن صهیونی را که منجر به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز مدرسه میناب شد، را تسلیت عرض نموده و محکوم می‌نماییم.

در این اقدام ضد بشری، کودکانی که حقشان شادی و نشاط و آماده شدن برای ساختن دنیایی زیباتر بود، قربانی نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه گردیدند.

طبق نص صریح قوانین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک (مواد ۳۸ و ۳۹)؛ استفاده از کودکان به عنوان هدف جنگی جرم محسوب می‌شود و طبق کنوانسیون‌های ژنو (پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ ماده ۴ و ۴۸)؛ هرگونه حمله به کودکان جرم جنگی است. و بر اساس اعلامیه یونیسف؛ "کودکان، قربانی‌شدنی نیستند" و هرگونه کشتار کودکان در جنگ، نقض حقوق بشر است. با این همه، یکصد و شصت و هشت دانش‌آموز خردسال مدرسه میناب، که نه سرباز بودند، نه سیاستمدار و نه هدف نظامی! با بمب های مدعیان حقوق بشر هدف قرار گرفتند! آن‌ها ۱۶۸ پروانه پاک بودند که در کلاس درس نشسته بودند، ولی ناگهان با موشک‌های شیطانهای انسان نما، آسمانی شدند! و این صفحه سیاه تاریخ هرگز فراموش نخواهد شد.

به امید روزی که این جنایتکاران در محضر وجدانهای بیدار و در پیشگاه عدل الهی محاکمه و مجازات شوند.