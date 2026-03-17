به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلستانی راد اظهار کرد: بر اثر حمله ناجوانمردانه و تجاوزکارانه رژیم آمریکایی-صهیونیستی به مناطق شهری قم که منجر به تخریب و آسیب برخی منازل مسکونی شد، سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با مأموریت ویژه‌ای از سوی مدیریت استان به عرصه ارزیابی خسارت‌ها ورود کرد.



وی افزود: در پی این حوادث، تیم پایش و نظارت سازمان با هدف بررسی دقیق وضعیت ساختمان‌های مجاور محل اصابت، اقدام به حضور میدانی و آغاز روند ارزیابی فنی کرده، تا ابعاد خسارت‌ها از منظر سازه‌ای، معماری و تأسیساتی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.



گلستانی راد تصریح کرد: در این بازدیدهای میدانی، تعدادی از مهندسان متخصص در رشته‌های سازه، معماری، مکانیک و برق با حضور در محل، ضمن بازدید از بناهای آسیب‌دیده، وضعیت دیوارها، نماها، سازه‌ها و سایر بخش‌های ساختمانی را مورد بررسی دقیق قرار می دهند تا اثرات موج انفجار و پیامدهای آن بر پایداری بناها به‌طور جامع ارزیابی شود.



وی در ادامه با اشاره به اهمیت صیانت از امنیت و آرامش شهروندان در پی این رخداد تأکید کرد: هدف اصلی این ارزیابی‌ها تضمین ایمنی ساکنان و تدوین گزارش‌های فنی لازم برای تصمیم‌گیری درباره ادامه سکونت در واحدهای همجوار محل حوادث است.



رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم خاطرنشان کرد: تمامی خدمات تخصصی و مشاوره‌های مهندسی ارائه‌شده به واحدهای مسکونی آسیب‌دیده به صورت رایگان و داوطلبانه از سوی مهندسان عضو این سازمان انجام می‌گیرد و در کنار ارزیابی فنی، راهنمایی‌های لازم برای ایمن‌سازی و بازگشت آرام شهروندان به منازلشان نیز ارائه می‌شود.



گلستانی راد، با قدردانی از حضور جهادی مهندسان در این مأموریت افزود: سازمان نظام مهندسی قم خود را موظف می‌داند با استفاده از توان تخصصی مهندسان در تمامی رشته‌ها، نقش موثری در بازسازی و بازتوانی مناطقی که در معرض حملات دشمنان قرار گرفته‌اند ایفا کند.