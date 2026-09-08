بلاگر ۴۵ ساله مروج خشونت در جهرم بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیاصغر محمدپور گفت: در پی رصد مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، فعالیت یک صفحه اینستاگرامی با محتوای خشونتآمیز و قدرتنمایی در جهرم شناسایی شد.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد گرداننده این صفحه، فردی ۴۵ ساله و دارای سوابق متعدد کیفری است که با عنوان بلاگر اقدام به انتشار محتواهایی در راستای ترویج خشونت و خودنمایی میکرد.
فرمانده انتظامی جهرم ادامه داد: مأموران پلیس فتا پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت این فرد را شناسایی و با اخذ نیابت قضایی وی را دستگیر کردند.
محمدپور خاطرنشان کرد: صفحه اینستاگرامی متهم نیز با دستور مقام قضایی مسدود و فعالیت آن متوقف شد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مروجان خشونت و هنجارشکنی در فضای مجازی گفت: پلیس فتا به صورت شبانهروزی فضای مجازی را رصد میکند و با افرادی که با انتشار محتوای مجرمانه موجب ترویج خشونت، ایجاد هراس و تشویش اذهان عمومی شوند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.
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