بازدید استاندار کرمان از مجتمع فولاد بردسیر شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمان بعد از ظهر سه شنبه با حضور در مجتمع فولاد بردسیر شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، از بخش‌های مختلف تولیدی، تصفیه‌خانه و پروژه‌های مرتبط با مدیریت پساب و نیز اکسیژن پلنت این مجتمع بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت قرار گرفت.

در جریان این بازدید، استاندار کرمان و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، ضمن حضور در بخش‌های مختلف مجتمع، از نزدیک با فرآیند تولید و اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت منابع، انرژی و محیط زیست آشنا شدند.

در ادامه، نشست مشترکی با حضور استاندار کرمان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و مدیرعامل و مدیران شرکت فولاد سیرجان ایرانیان برگزار شد. این نشست با پخش فیلم معرفی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان آغاز شد و ظرفیت‌ها، دستاوردها، زنجیره تولید و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت برای حاضران تشریح شد.

در این نشست، مهندس مجید فیض‌بخشیان، مدیرعامل شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، ضمن خیرمقدم به استاندار کرمان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، با اشاره به ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت، بر ضرورت همکاری و تعامل مؤثر میان مجموعه‌های صنعتی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت فولاد سیرجان ایرانیان با بیان اینکه اجرای به‌موقع طرح‌های توسعه‌ای نیازمند همراهی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول است، از مدیران کل حاضر در جلسه درخواست کرد با تسهیل فرآیندهای اداری و اتخاذ تصمیمات به‌موقع، زمینه پیشبرد سریع‌تر اقدامات و پروژه‌های شرکت را فراهم کنند.

استاندار کرمان نیز در این نشست، ضمن قدردانی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، نگاه این مجموعه به توسعه پایدار و ایفای نقش مؤثر در اقتصاد استان را قابل توجه دانست.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت فولاد، بر ضرورت حرکت صنایع استان به سمت ایجاد و توسعه صنایع پایین‌دستی تأکید کرد و این رویکرد را زمینه‌ساز افزایش ارزش افزوده، توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در استان دانست.

استاندار کرمان، اقدامات شرکت فولاد سیرجان ایرانیان در حوزه انرژی و حرکت به سمت استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی را نیز مورد توجه قرار داد و این اقدامات را همسو با رویکرد توسعه فولاد سبز و کاهش آثار زیست‌محیطی صنعت ارزیابی کرد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی باید در کنار حفظ الزامات زیست‌محیطی دنبال شود، گفت که صنعت و محیط زیست دو مقوله جدا از یکدیگر نیستند و توسعه فعالیت‌های تولیدی باید با رعایت مسئولیت‌های زیست‌محیطی و مدیریت صحیح منابع همراه باشد.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، نقش شرکت فولاد سیرجان ایرانیان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و بر اجرای طرح‌های ماندگار و اثرگذار در شهرستان و استان تأکید کرد.

وی ایجاد زمینه اشتغال برای نیروهای بومی و توجه به آموزش و تربیت نیروهای ماهر در شهرستان بردسیر را از اقدامات ارزشمند این مجموعه عنوان کرد و بر تداوم این مسیر برای تقویت ظرفیت نیروی انسانی منطقه تأکید داشت.

استاندار کرمان در این نشست، حمایت و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان با طرح‌های توسعه‌ای شرکت را مورد تأکید قرار داد و خواستار تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری مرتبط با پروژه‌های صنعتی و توسعه‌ای شد.

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در مسیر توسعه زنجیره فولاد، افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع و انرژی، رعایت الزامات زیست‌محیطی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در منطقه گام برمی‌دارد.