به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی سه‌شنبه در نشست با تشکل‌های مردم‌نهاد و نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی آذربایجان شرقی، با اشاره به نقش تشکل‌ها در حل مسائل این بخش اظهار کرد: تشکل‌های کشاورزی باید از ظرفیت‌های موجود برای مدیریت بهتر فرآیند تولید و افزایش بهره‌وری استفاده کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی افزود: فعالیت این مجموعه‌ها نباید صرفاً به تأمین نهاده محدود شود، بلکه باید در حوزه‌هایی همچون مدیریت تولید، افزایش بهره‌وری، مدیریت عرضه و تقاضا و مسائل فنی تولید نیز نقش‌آفرینی کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: هر اندازه تشکل‌ها توانمندتر شوند، بخش کشاورزی نیز ظرفیت بیشتری برای حل مسائل و عبور از چالش‌های موجود خواهد داشت.

شفیعی با اشاره به شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ ارز، اصلاح ساختار و نگرش در تعاونی‌ها را ضروری دانست و گفت: مأموریت و عملکرد این مجموعه‌ها باید متناسب با شرایط جدید اقتصادی بازتعریف شود.

وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و پیگیری مطالبات بخش کشاورزی در سطوح ملی تأکید کرد و افزود: بسیاری از چالش‌های امروز کشاورزی، ماهیت ملی دارد و حل آنها نیازمند ورود و حمایت مراجع بالادستی است.

افزایش هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید اظهار کرد: نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر چندین برابر شده و افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار مضاعفی بر کشاورزان و تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی با چالش‌هایی در حوزه انرژی و تأمین مالی مواجه است، افزود: موضوع تأمین تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی که تحت تأثیر آزادسازی ارز و تحولات اقتصادی قرار گرفته‌اند، در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم حمایت‌های لازم از این واحدها انجام شود.

شفیعی ادامه داد: بخش کشاورزی باید بتواند از ظرفیت منابع و رسوب تسهیلات بانکی برای تأمین مالی استفاده کند. بانک‌ها برای تحقق ۷۰۰ همت تسهیلات در سطح کشور مکلف شده‌اند، اما این هدف به‌طور کامل محقق نشده و لازم است پیگیری‌ها برای افزایش سهم بخش کشاورزی از منابع مالی ادامه یابد.

تأکید بر توسعه فرآوری و کاهش خام‌فروشی

در این نشست همچنین بر ضرورت افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای بخش کشاورزی و حرکت از تولید و عرضه نهاده‌های خام به سمت فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده تأکید شد.

حاضران با اشاره به پیامدهای خام‌فروشی و خام‌خواری، توسعه فرآوری را یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری و حفظ ارزش افزوده در زنجیره تولید عنوان کردند.

ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های علمی و فنی در بخش کشاورزی و دامپروری، بازنگری در فرآیند صدور مجوزها و ساماندهی مراکز جمع‌آوری شیر متناسب با میزان تولید و نیاز مناطق نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای دوره‌های چندماهه و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی از مطالبات مطرح‌شده بود.

۴۰۵ میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شد

بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، تاکنون حدود ۴۰۵ میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی آذربایجان شرقی پرداخت شده و حدود ۲.۵ همت تسهیلات نیز به واحدهای مرغداری استان اختصاص یافته است.

در ادامه، مشکلات واحدهای کوچک، وضعیت رکودی برخی واحدهای تولیدی و ضرورت ساماندهی نحوه فروش محصولات مورد توجه قرار گرفت و ایجاد مسیرهای مناسب برای عرضه مستقیم و حمایت از واحدهای کوچک پیشنهاد شد.

ایجاد غرفه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در نقاط مختلف شهر و حمایت بیشتر از طرح «روستابازار» نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده برای کاهش واسطه‌گری و عرضه محصولات با قیمت مناسب‌تر بود.

تشکل‌ها باید زنجیره کامل خدمات به اعضا را دنبال کنند

در بخش دیگری از این نشست، برخی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر در فعالیت تشکل‌ها از جمله مسائل مربوط به پلاک‌گذاری، امور مالیاتی، ارزیابی دارایی‌ها، عضوگیری و محدودیت فروش به غیرعضو مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران همچنین بر ضرورت تقویت عضوگیری، فعال‌تر شدن تشکل‌ها و بازنگری در فرآیندهای اداری و مالیاتی تأکید کردند.

شفیعی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: تشکل‌ها باید مأموریت‌های خود را در قالب یک زنجیره کامل دنبال کنند و فعالیت‌هایی مانند تأمین نهاده، آموزش، خرید محصول و ارائه خدمات به اعضا را به‌صورت منسجم انجام دهند.

وی افزود: تحقق این زنجیره می‌تواند موجب افزایش اعتماد اعضا و تقویت جایگاه تشکل‌ها در بخش کشاورزی شود.

در این نشست همچنین بر ارتباط و همکاری میان تعاونی‌ها و کارخانه‌های خوراک دام تأکید و افزایش قیمت نهاده‌های دامی از جمله ذرت، جو و سویا، رشد هزینه‌های درمان دام، استهلاک و سایر هزینه‌های تولید از جمله مشکلات جدی دامداران عنوان شد.

تأمین سرمایه در گردش و حمایت مالی از بخش دامداری و مرغداری نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.

در پایان، کود شیمیایی، واسطه‌گری و فعالیت دلالان از جمله چالش‌های اساسی بخش کشاورزی عنوان شد و بر ساماندهی بازار نهاده‌ها و محصولات و تقویت نقش تشکل‌ها در این فرآیند تأکید شد.