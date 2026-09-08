به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اسمعیل‌پور ظهر سه‌شنبه در کارگاه آموزشی مهارت‌های بازاریابی و فروش اینترنتی محصولات بانوان روستایی و عشایری در تبریز، با اشاره به نقش بانوان در تولید و اقتصاد روستا اظهار کرد: هدف از برگزاری این دوره‌ها، ارتقای مهارت تولیدکنندگان در زمینه بازاریابی دیجیتال، برندسازی، بسته‌بندی و توسعه بازار محصولات روستایی و عشایری است.

وی افزود: از مجموع ۶ هزار و ۳۸۱ پروانه نظام صنفی صادرشده در آذربایجان شرقی، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ پروانه متعلق به بانوان است که این آمار نشان‌دهنده نقش مؤثر بانوان روستایی در عرصه تولید و اقتصاد روستا است.

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در امور زنان و خانواده ادامه داد: چهار هزار و ۳۶۸ زن عضو صندوق‌های خرد روستایی هستند و در حال حاضر ۱۵۶ صندوق خرد روستایی در استان فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به تولید محصولات متنوع توسط بانوان روستایی و عشایری گفت: بسیاری از بانوان در حوزه‌های صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی، غذایی و خانگی محصولات باکیفیتی تولید می‌کنند، اما یکی از چالش‌های اصلی، معرفی این محصولات و دسترسی به بازارهای جدید است.

اسمعیل‌پور آموزش مهارت‌های بازاریابی دیجیتال را برای توسعه کسب‌وکارهای روستایی ضروری دانست و اظهار کرد: مشتری امروز تنها در بازار و فروشگاه محلی حضور ندارد و ممکن است از شهری دیگر یا حتی نقطه‌ای دور از روستا، از طریق تلفن همراه با یک محصول آشنا شود.

وی با بیان اینکه فروش و بازاریابی در فضای دیجیتال دیگر یک موضوع تجملی نیست، افزود: حضور مؤثر در بازارهای دیجیتال به یک نیاز واقعی برای کسب‌وکارهای امروز تبدیل شده است.

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در امور زنان و خانواده هدف از آموزش‌های بازاریابی دیجیتال را توانمندسازی بانوان برای معرفی بهتر محصولات، جذب مشتری و توسعه بازار عنوان کرد و گفت: هدف این است که بانوان روستایی تنها تولیدکننده نباشند، بلکه بتوانند خودشان محصولشان را معرفی کرده و برای آن بازار پیدا کنند.