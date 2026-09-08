واکنش حماس به تشدید حملات و تخریب منازل از سوی اشغالگران در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس به تشدید حملات و تخریب خانهها در نوار غزه، از سوی رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.
حازم قاسم اعلام کرد: تشدید اقدامات اشغالگران در تخریب آنچه از خانههای مجاور اردوگاههای آوارگان باقی مانده است، تاییدی آشکار بر ادامه انواع جنگ نسلکشی از سوی اشغالگران علیه مردم غزه است.
وی افزود: اشغالگران این تجاوز را با سوءاستفاده از سکوت و ضعف شورای صلح، ناتوانی میانجیها، و عدم اتخاذ گامهای واقعی توسط سیستم عربی و اسلامی برای توقف جنایات اشغالگران تشدید میکنند.
سخنگوی حماس در پایان خواستار اقدام جدی از سوی همه طرفها شد و تأکید کرد: از همه طرفها خواسته میشود که مواضع واقعی اتخاذ کرده و از مربع مواضع رسانهای به سمت اقدامات عملی حرکت کنند، در غیر این صورت اشغالگران به نابودی ساکنان نوار غزه در راستای مقدمه کوچاندن آنها ادامه خواهند داد.
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