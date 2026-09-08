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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۷

آبگرفتگی معابر گیلان برطرف شد؛ تردد در شهرها عادی است

آبگرفتگی معابر گیلان برطرف شد؛ تردد در شهرها عادی است

رشت- مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان از رفع آبگرفتگی معابر شهری استان پس از بارش رگباری باران خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در تمامی شهرهای گیلان عادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ویشکایی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی بارش رگباری باران از شب گذشته، برخی خیابان‌ها و معابر شهر رشت از جمله شهرک شهید بهشتی، بلوار و میدان امام حسین دچار آبگرفتگی شدید شدند.

وی افزود: با حضور و تلاش نیروهای شهرداری، هلال احمر و عوامل مدیریت بحران و همچنین با فروکش کردن سیلاب، آبگرفتگی این معابر برطرف و مسیرها حدود ساعت پنج بامداد امروز بازگشایی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به آبگرفتگی مقطعی برخی معابر در دیگر شهرهای استان گفت: نیروهای شهرداری و مدیریت بحران شهرستان‌ها حدود دو ساعت برای هدایت و تخلیه روان‌آب‌ها و بازگشایی مسیرها تلاش کردند.

وی با اشاره به میزان بارش‌های ثبت‌شده در استان بیان کرد: شهرستان املش با ۱۴۴ میلی‌متر، سیاهکل با ۱۰۳ میلی‌متر و لنگرود با ۹۸ میلی‌متر بیشترین میزان بارش باران از شب گذشته تاکنون را داشته‌اند.

ویشکایی با تأکید بر اینکه در حال حاضر شرایط در شهرهای استان عادی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در هیچ‌یک از شهرهای گیلان وجود ندارد و تردد خودروها و عابران در معابر شهری به شکل عادی در جریان است.

کد مطلب 6940768

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