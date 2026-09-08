وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در کمربند سبز مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: صبح سه شنبه در کمربند سبز، تقاطع کلات به سمت قوچان رخ داده است. یک دستگاه خودروی X۲۲ به دلائل نامعلوم با یک کامیون که در حاشیه جاده پارک بوده، برخورد کرده و متأسفانه با تایید عوامل اورژانس در محل راننده جوان خودروی X۲۲ در دم جان خود را از دست داده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: خودروهای نجات از ایستگاه ۴۵ به همراه یک دستگاه خودروی حریق جهت پیشگیری در محل حاضر شدند. نیروهای اورژانس و راهور نیز در محل حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.