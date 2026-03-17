توزیع ۳۶۱ تن گوشت مرغ در بازار لرستان طی امروز

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به‌منظور تأمین نیاز بازار، تنظیم عرضه و پاسخگویی به تقاضای داخل استان و باتوجه‌به ایام پایانی سال، امروز با کشتار تعداد ۱۹۲ هزار قطعه مرغ گوشتی پایان دوره، ۳۶۱ تن گوشت مرغ گرم در لرستان تولید و توزیع شد که بیش از ۱۵۰ تن بیشتر از نیاز معمول روزانه استان است.

وی افزود: این اقدام در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان صورت‌گرفته و خانواده بزرگ جهاد کشاورزی همچنان بر تلاش خود برای تأمین پایدار بازار گوشت مرغ در لرستان تأکید دارد.