۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۸

توزیع ۳۶۱ تن گوشت مرغ در بازار لرستان طی امروز

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از توزیع ۳۶۱ تن گوشت مرغ در بازار این استان طی امروز سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به‌منظور تأمین نیاز بازار، تنظیم عرضه و پاسخگویی به تقاضای داخل استان و باتوجه‌به ایام پایانی سال، امروز با کشتار تعداد ۱۹۲ هزار قطعه مرغ گوشتی پایان دوره، ۳۶۱ تن گوشت مرغ گرم در لرستان تولید و توزیع شد که بیش از ۱۵۰ تن بیشتر از نیاز معمول روزانه استان است.

وی افزود: این اقدام در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان صورت‌گرفته و خانواده بزرگ جهاد کشاورزی همچنان بر تلاش خود برای تأمین پایدار بازار گوشت مرغ در لرستان تأکید دارد.

