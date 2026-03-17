به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده بعد از ظهر سهشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان که به صورت برخط در حسینیه شجره طیبه این اداره کل برگزار شد، بر اهمیت تربیت نیروی انسانی همتراز با آرمانهای انقلاب اسلامی تاکید کرد و بیان داشت: کسب رتبه اول شوراهای آموزش و پرورش استان سمنان در سال ۱۴۰۳ با اهمیت است.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش به تنهایی قادر به انجام این مسئولیت بزرگ نیست و نیازمند حمایت سایر دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود است افزود: تربیت نیروی انسانی با برجستگیهای اعتقادی، اخلاقی و علمی اهمیت دارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه حرکت پرشتاب علم و فناوری در کشور را عامل ترس دشمنان دانست و گفت: ارائه بستههای آموزشی آفلاین به دانشآموزان در دستور کار قرار دارد.
محمود زاده خواستار بررسی این موضوع توسط مدیران شد و بر لزوم تحلیل محتوایی و نمرات دانشآموزان در پایههای نهم، یازدهم و دوازدهم و برنامهریزی برای ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس تاکید کرد.
وی به رویداد دلنوشته به رهبر که با محوریت سازمان مدارس غیردولتی در مدارس دولتی و غیردولتی در حال برگزاری است، اشاره کرد و از دانشآموزان خواست تا با الهام از بیانات مقام معظم رهبری در طول سالهای گذشته، به ویژه در خصوص رژیم صهیونیستی و آمریکا، و همچنین وقایع اخیر، آثار هنری و دلنوشتههای خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
