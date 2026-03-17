به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو عصر سه‌شنبه در حاشیه حضور در محلات آسیب دیده از حملات دشمنان متجاوز در محلات دروازه ری و کارگر قم در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: درپی تجاوزات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در استان قم، تعدادی از منازل مسکونی شهروندان مورد اصابت قرار گرفت و آسیب دیدند.



استاندار قم اضافه کرد: باحضور ستاد بحران، گروه‌های جهادی و استفاده از ظرفیت خیرین، عملیات بازسازی و احداث بنای محلاتی که توسط استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفته بود، به سرعت آغاز شده است.



بهنام‌جو با اشاره به اینکه این عملیات در فاصله کم‌تر از یک هفته با هماهنگی اعضای ستاد بحران استان شامل استانداری، شهرداری و ادارات خدمت‌رسان مانند آب و برق و گاز در کمتر از یک هفته از وقوع حادثه آغاز شده است، مطرح کرد: تلاش داریم بازسازی واحدهایی که خسارت جزئی داشته‌اند تا سه ماه آینده و بازسازی واحدهایی که نیازمند تعمیرات اساسی‌تر هستند را تا ۶ ماه آینده به اتمام برسانیم.