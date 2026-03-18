قاسم محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حمله ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا به ناو دنا سه فرزند دلیر خراسان شمالی به فیض عظیم شهادت نائل شدند.

وی در ادامه افزود: برنامه‌ریزی‌ها جهت برگزاری آیین تشییه پیکر پاک و مطهر این شهدای عزیز ساعت ۱۳ پنج‌شنبه از مقابل مسجد انقلاب تا میدان کارگر برگزار خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی تصریح کرد: چهارشنبه شب نیز پیکر یکی از شهدای مردمی که در انفجارهای تهران به شهادت رسیده بود، نیز در محل تجمع مردم در میدان شهید برگزار می‌شود.